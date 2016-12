Chelsea, Mourinho scarica Eto'o: "Ha 32 anni o forse 35"

15:47 - "Il problema del Chelsea è che manca un bomber. Eto'o ha 32, o forse 35, chi lo sa", dice José Mourinho conscio del fatto che sull'età dei giocatori africani c'è sempre grande incertezza. E per questo il tecnico dei Blues lancia un messaggio quantomai chiaro a Radamel Falcao: "Ho bisogno di un attaccante e lui ha bisogno di un club. Un giocatore come lui non può giocare davanti a 3mila persone. Il Monaco va bene per chiudere la carriera".

La stilettata al club monegasco arriva da un'intervista rilasciata a Canal +. Qui Mou si lascia andare e parla a ruota libera del problema attaccanti, fondamentale per "vincere il campionato" sottolinea lo Special One. Per questo, anche alla domanda su un possibile, e improbabile, assalto a Zlatan Ibrahimovic puntualizza: " E' una missione impossibile. So che sta bene a Parigi perché siamo amici ci sentiamo spesso. Vedo difficile anche Cavani che mi piace molto. Non farei però uno scambio con Hazard (centrocampista belga classi '91) perché lui è il nostro campioncino. Vogliamo che rimanga per 10 anni e ancora. Il progetto Chelsea va costruito intorno a lui".

Parole chiarissime quelle di Mourinho che per ora restano tali, ma che nel mercato estivo dovranno a tutti i costi tramutarsi in fatti. La caccia all'attaccante, insomma, è partita e il Chelsea porterà presto a Londra un campione vero, club europei (e non solo) avvisati.