Chelsea, Mourinho: "Ora la partita della vita"

23:54 - Al Vicente Calderon Mourinho ha pensato solo a difendersi: "Non era il risultato che volevo, però non volevo iniziare la gara di ritorno in svantaggio. Il pari a reti inviolate non è un punteggio positivo per chi gioca il ritorno in casa ma va bene così". Però lo Special One punta su Stamford Bridge per il ritorno: "Sarà la gara della vita per entrambe le squadre. Noi dobbiamo vincere per forza e sarà difficile, ma giocheremo a casa nostra".



Il tecnico del Chelsea continua: "Siamo riusciti a uscire da qui con lo 0-0 con tutti i problemi che abbiamo avuto. Ora ne abbiamo addirittura di più. L'Atletico è una squadra forte che conosciamo bene. Loro dovevano cercare di vincere e noi siamo riusciti a difendere bene. Tatticamente abbiamo fatto un ottimo lavoro".

Torres è stato condizionato dalla tattica dei Blues: "Era difficile per lui, abbiamo giocato senza un calciatore che potesse ispirarlo. L'Atletico pressa tantissimo, gli ho detto di giocare largo. Ha fatto una gara di grande sacrificio".

Poi ci sono le tegole Cech e Terry che salteranno il ritorno: "Sarà difficile rinunciare al nostro portiere. Per lui è finita la stagione, non giocherà più ma spero che possa festeggiare qualcosa. John? Non conosco le sue condizioni, ma non abbiamo sostituti all'altezza del nostro capitano".