Chelsea, Mourinho: "Non possiamo arrivare in fondo"

10:13 - "Il Chelsea non è candidato a vincere la Champions". Sentenzia così Josè Mourinho, rispondendo sicuro a chi gli chiede dove possa arrivare la sua squadra dopo aver eliminato il Galatasaray di Mancini negli ottavi di finale. "Ci serve ancora tempo per competere con club come Real o Bayern: siamo contenti di esserci". E sulla crisi del calcio italiano nelle competizione europee dice: "In Inghilterra non va tanto meglio".

Aspetta con ansia, ma nemmeno troppa, il sorteggio di di venerdì a Nyon il tecnico di Setubal, che è sicuro sul fatto che il Chelsea, nonostante la prova di forza contro il Galatasaray. "Non siamo al livello dei top club europei: incontrare il Real per me non sarebbe nè un sogno è un incubo, come il Bayern Monaco o il Psg. Siamo contenti di essere ai quarti di finale con queste grandi squadre, dalla prossima estate saremo competitivi per arrivare fino in fondo".



Impossibile, quando si parla con Mourinho, non finire sul campionato di Serie A. Sulla crisi del calcio italiano in Europa, l'ex tecnico dell'Inter afferma: "Fra il calcio italiano ed il calcio inglese non c'è tanta differenza: in Italia ci sono Fiorentina, Juventus e Napoli che possono vincere l'Europa League, invece l'Inghilterra non ha squadre ancora in corsa in Europa League e vedremo se lo United riuscirà a battere l'Olympiacos e raggiungerci ai quarti. Credo che sia anche colpa del sistema, visto che, per quanto ci riguarda, abbiamo giocato sabato sera, mentre il Galatasaray è sceso in campo in Superlig turca venerdì. Lo stesso per lo United: ha giocato un big match domenica e domani si gioca tutto in Champions. Non è corretto".