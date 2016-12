Chelsea, Mourinho: "Io meglio Simeone? E' un paragone che non si può fare"

11:08 - Alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions, Mourinho tiene un basso profilo e aggira il confronto Simeone: "Ha detto che sono meglio di lui? E' difficile confrontare due tecnici e sarebbe meglio evitare, non è giusto paragonare qualcuno con 15 anni di esperienza a qualcuno che ne ha decisamente di meno. Sono belle parole ma non sono d'accordo". Sull'Atletico: "Nessuno arriva in semifinale se non è un'ottima squadra, li rispettiamo".

Il portoghese, come di consueto, prova a togliere pressione al suo Chelsea: "Non ho conti in sospeso con la Champions League da allenatore del Chelsea. Ho sempre dato il massimo, faccio sempre il massimo. A volte si vince, altre volte si perde. Nelle altre semifinali che ho disputato con il Chelsea ho perso ai rigori e questo significa che il Liverpool è stato più bravo di noi dal dischetto".



Martedì sera si giocherà a Madrid: "Non so se giocare la gara di andata in trasferta o in casa sia un vantaggio. E' difficile che una sfida di Champions League si decida già nella prima partita. Non è impossibile, ma certamente è difficile. Mi piace giocare senza pensare troppo a questo aspetto. Sappiamo che l'Atletico farà di tutto per vincere, ma noi abbiamo lo stesso obiettivo.



Martedì sarà una partita speciale per Fernando Torres, cresciuto nell'Atletico Madrid: "Giocare la Champions è una grande motivazione per ogni giocatore. Tutti vorrebbero giocarla e chi viene scelto è felice, chi va in panchina no. Non sto dicendo che Fernando Torres partirà titolare, dico solo che è uno che non si nasconde. So che è un tifoso dell'Atletico, un grande tifoso direi, ma è un professionista. Non ho dubbi che se domani andrà in campo darà il massimo per il Chelsea".

ETO'O NO, HAZARD SI'

Samuel Eto'o non è stato convocato da Jose' Mourinho per la semifinale di andata di Champions League tra Chelsea e Atletico Madrid, in programma domani sera al Vicente Calderon. L'attaccante camerunese soffre di un problema al ginocchio da cui non si è ripreso e il tecnico portoghese ha pensato bene di non inserirlo nella lista dei 20 convocati in cui figura però il belga Eden Hazard.