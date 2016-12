Chelsea, Mourinho furioso: "Classifica Premier decisa dagli arbitri" 

23:00 - José Mourinho attacca. Il ko in campionato contro il Sunderland, il primo a Stamford Bridge nella sua carriera con il Chelsea, scatena la rabbia del tecnico portoghese: "Ho soltanto quattro cose da dire" ha esordito nel post partita. "Complimenti ai miei giocatori che hanno dato tutto quello che avevano e anche quello che non avevano e complimenti al Sunderland perché ha vinto. Ma soprattutto complimenti a Mike Dean (l'arbitro dell'incontro, ndr) perché ha disputato una grande prova. E complimenti al capo degli arbitri Mike Riley per tutto quello che ha fatto affinché il campionato andasse in questo modo. Complimenti a tutti e non ho più niente da dire. Mi dispiace".