Chelsea, Mourinho: "Champions? Sempre vinta al secondo anno"

16:39 - Esordio di Champions League per Josè Mourinho, con il Chelsea ospita lo Schalke 04. Lo SpecialOnenon nasconde le sue intenzioni: "Sono orgoglioso di aver già vinto la Champions League due volte. E l'ho vinta sempre al mio secondo anno, anche all'Inter". Mou ammette: "Ovviamente vorrei riuscirci di nuovo, però mi rimangono tanti anni per provarci. In questo momento l'unica cosa che conta è superare la fase a gironi".

Alzare per la terza volta da allenatore la 'Coppa dalle grandi orecchie' è un sogno ancora realizzabile dallo Special One: "Questa competizione fa parte della mia storia, e anch'io faccio parte della storia di questo torneo. Dovessi vincerla ancora, per me sarebbe la terza volta con tre club diversi, una cosa mai accaduta prima. Ma quanti grandi tecnici non ne hanno vinta mai nemmeno una?"

A Stamford Bridge, i Blues attendono i tedeschi con un solo obiettivo: "Vogliamo vincere ogni singola partita, non ha importanza di quale competizione si tratti. Il nostro approccio alla gara non cambia. Siamo ancora lontani dalla perfezione, ma stiamo provando a migliorarci giorno dopo giorno. Loro hanno pareggiato contro il Bayern Monaco, ma hanno anche perso la loro ultima partita in Bundesliga".

Infine il punto su Eden Hazard, vicino al rinnovo di contratto: "Per noi averlo in squadra significa tanto, è un giocatore fantastico. Speriamo e crediamo che possa diventare uno dei migliori".