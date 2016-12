Chelsea, Drogba fuori sei mesi

18:25 - Brutto infortunio alla caviglia destra per Didier Drogba durante l'amichevole che il Chelsea ha vinto a Budapest contro il Ferencvaros: ora l'attaccante dovrà stare lontano dai campi di gioco per 4-6 mesi per una lesione ai legamenti. Una tegola per Mourinho che ha riportato a Stamford Bridge questa estate il bomber ivoriano. Ora i Blues potrebbero scendere di nuovo sul mercato: serve un sostituto di Diego Costa.