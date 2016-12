Chelsea-Atletico, Simeone: "Mourinho giochi come vuole"

20:52 - Vigilia entusiasmante per l'Atletico Madrid di Simeone in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea: "La squadra sta lavorando bene per superare un ostacolo enorme - ha dichiarato il Cholo in conferenza -. Servirà un grande sforzo contro una squadra di altissimo livello". Simeone si aspetta il difensivismo di Mourinho: "Ci sono vari modi per vincere le partite. Lui è da elogiare per come fa difendere le sue squadre".

Davanti ai giornalisti accorsi a Stamford Bridge nonostante lo sciopero della metropolitana londinese, Diego Pablo Simeone si è mostrato carico in vista della semifinale contro il Chelsea: "I ragazzi hanno grande entusiasmo e abbiamo lavorato per affrontare una partita molto difficile. Per conquistare la finale servirà uno sforzo enorme".

"Non penso al fatto che il Chelsea due anni fa ha vinto la Champions League e non voglio star lì a guardare la differenza che c'è tra questo e quel Chelsea. Penso solo a dove siamo e all'eccitazione che c'è in questo momento sia nell'Atletico che dalla loro parte. E' inutile confrontarlo anche con il Chelsea del 2004, pensiamo a chi ci troviamo di fronte adesso. E' l'unica cosa che conta".

Sulla tattica difensivista del Chelsea, Simeone risponde così: "Ho grande rispetto per il calcio in generale.Ci sono diversi modi per vincere una partita e ognuno è libero di decidere il modo migliore da utilizzare secondo le proprie convinzioni. Quando una squadra difende molto bene è giusto farle i complimenti. Nel calcio nessuno ha la verità in mano, però quello che conta è far vincere qualcosa alla squadra e alla società. Rispetto in maniera più assoluta il modo di giocare dei miei avversari. Se giocassimo tutti allo stesso modo sarebbe molto noioso e si può giocare in vari modi, con dieci davanti o dieci dietro...".

Sulle assenze di Hazard, Cech e Terry: "Mi immagino sempre l'avversario con la squadra migliore possibile. L'altro giorno hanno vinto 2-0 in casa del Liverpool nonostante il turnover. Sono un collettivo molto competitivo e merita rispetto". Sui giochini mentali di Mourinho: "Non ho visto o letto niente di insolito".

Courtois giocherà davanti a quelli che potrebbero essere i suoi prossimi tifosi: "Non credo che avrà grandi problemi in tal senso. Sta lavorando per diventare il miglior portiere, ma è ancora giovane e sta crescendo. Questa esperienza gli servirà".