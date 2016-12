Champions: verso Milan-Atletico Madrid Live

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Bonera, Rami, Emanuelson; Poli, De Jong, Essien; Kakà, Taarabt; Balotelli. A disp.: Amelia, Coppola, Abate, Mexes, Zaccardo, Constant Pazzini, Petagna. All.: Seedorf.

Atletico Madrid (4-4-2): Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Insua; Koke, Gabi, Suarez, Arda Turan; Raul Garcia, Diego Costa. A disp.: Aranzubia, Alderweireld, Diego, Sosa, Cristian Rodriguez, Adrian, Villa. All.: Simeone.

Arbitro: Proença (Portogallo)



LE PROBABILI FORMAZIONI

18:15 MILAN, 120 GARE NELLA NUOVA CHAMPIONS

La partita di questa sera sarà la gara numero 120 per il Milan in Champions League, la manifestazione che dal luglio 2002 ha varato la nuova formula con la partecipazione fino a 4 squadre per nazione. La prima gara del Milan nella Champions nuovo format è del 14 agosto 2002, contro lo Slovan Liberec: finì 1-0, gol di Inzaghi su cross di Seedorf e papera del portiere avversario. Era il debutto di Seedorf con la maglia del Milan (era appena arrivato dall'Inter). Stasera il debutto da allenatore. E Pippo Inzaghi anche lui a San Siro, a far festa con la Primavera. Quando si dice: le coincidenze. (Il Milan 2002-2003 vinse la Champions)

18:00 RIUNIONE TECNICA A MILANELLO

Come da programma, riunione tecnica a Milanello, dopo il riposo e la merenda pre-partita. La partenza verso lo stadio alle 18,30.

16:30 TIFOSI GEMELLATI: CONTRO INTER E MOU

Succede anche questo, poche ore prima di Milan-Atletico: tifosi rossoneri e madridisti che s'incrociano in città e solidarizzano. Gli uni assieme agli altri per cori contro il Real Madrid, contro l'Inter e il nemico comune: José Mourinho. Un pomeriggio così, in centro a Milano.



15:40 CONCLUSO IL PRANZO MILAN-ATLETICO

Si è concluso il pranzo ufficiale Milan-Atletico Madrid. Per il Milan erano presenti Galliani, Gandini, Cantamessa e Cefaliello. Per l'Atletico il presidente Cerezo, i fratelli Gil e il dg Villavere.

14:25 VENDUTI 68.000 BIGLIETTI PER QUESTA SERA

Sono 68.000 i biglietti finora venduti per la partita Milan-Atletico Madrid, 2.000 dei quali in mano a tifosi spagnoli. Ne restano ancora qualche migliaio, che saranno a disposizione dei tifosi nei punti vendita al di fuori dello stadio.

13:20 GALLIANI: "SPERO CHE LA TRADIZIONE FACCIA LA DIFFERENZA"

L'ad del Milan Adriano Galliani è arrivato alle 13 al ristorante 'Giannino' di Milano per il pranzo con i dirigenti dell'Atletico Madrid. "Il MIlan ha questa grande tradizione - ha detto Galliani - Negli ultimi 12 anni abbiamo fatto 11 volte la Champions League e abbiamo sempre passato il girone, quindi siamo sempre arrivati come minimo agli ottavi di finale. Questo è un curriculum che ci pone al vertice europeo. Questo peso che ha la maglietta del Milan o 'camiseta', visto che affrontiamo una spagnola, spero che possa fare la differenza. Loro hanno vinto il girone di Champions, sono in testa al campionato, sono arrivati in semifinale di Coppa del re. Non stanno facendo bene, di più". E ancora: "E' sempre una festa quando arriva il Presidente, preso dai suoi impegni politici. Ha sempre dato la carica dal 20 febbraio 1986, domani sarà il 28esimo anniversario. Quando vedo la pioggia penso a Manchester, troppa grazie se fosse bella come quella... Speriamo che possa essere una bella partita. La Champions è la massima competizione in assoluto, quando si arriva in primavera e iniziano gli scontri diretti è chiaro che l'eccitazione sale. La squadra del 2007 era una grandissima squadra perché poi sarebbe andare a vincere tutto, auguriamoci di tornare a quei livelli. Balotelli? Ha tutto per diventare un grande campione, è ancora molto giovane e sta crescendo, ha tutte le possibilità tecniche e fisiche per diventare un campione. Ibra? Per diventare come lui c'è ancora molto da fare: l'ho visto ieri, ha un marchio di fabbrica straordinario. Kakà capitano? Credo di sì, dovrebbe essere così. E' certamente un leader se poi non avrà la fascia non lo so".

12:34 GLI ORARI DEL MILAN VERSO LA SFIDA

Il pranzo a Milanello alle ore 13, fra poco si comincia. Poi riposo. La sveglia alle 16-16,15, quindi la riunione tecnica e alle 18,15 la partenza verso San Siro. Queste le tappe di avvicinamento dei rossoneri verso Milan-Atletico.

11:50 RAMI E I MITI IN ROSSONERO

Rami si appresta al debutto col Milan in Champions e racconta il suo stato d'animo: "Qui al Milan ho dei privilegi assoluti: Essere allenato da un campione come Seedorf; potermi confrontare con un talento assoluto come Pippo Inzaghi; e avere a che fare, lo cerco spesso, con Paolo Maldini, che per me è il mito dei difensori. Cosa pretendere di più". E poi: "Spero di fare una grande partita, una grande stagione e di andare anche ai Mondiali"

11:20 PIOVE A DIROTTO A MILANO

Non è una novità, oramai dura da due mesi, ma a Milano sta piovendo. E parecchio. Non ci sono timori sulla praticabilità del terreno di gioco, ma insomma: il livello di attenzione e di manutenzione del manto erboso è ai massimo.

10:56 A SAN SIRO SFILANO GLI INZAGHI-BOYS

Programma anticipato, questa sera a San Siro: perché un'ora prima del fischio d'inizio di Milan-Atletico Madrid, la Primavera rossonera e Pippo Inzaghi saranno sul prato dello stadio per una sfilata che celebri la conquista del Torneo di Viareggio, la nona volta nella storia del Milan.

10:12 SACCHI: "ATLETICO MADRID FAVORITO, MA..."

“Al momento l’Atletico è favorito ma deve stare attento al Milan; stiamo parlando di una squadra con grande esperienza in Europa", parola di Arrigo Sacchi. L'ex allenatore rossonero ha parlato a Marca: "L’Atletico Madrid è uno squadrone, una vera squadra che gioca seguendo idee molto chiare; li ho visti più di una volta in questa stagione e sono spettacolari. Sono stato particolarmente impressionato dalla loro partita al Bernabeu contro il Real Madrid nella Liga dove hanno davvero meritato di vincere. In Europa non c’è una squadra organizzata come l’ Atletico Madrid; lavorano di squadra e con grande ritmo e poi c’è una vera e propria furia come Diego Costa: un attaccante moderno che impressiona per la sua grinta e completezza sia in fase offensiva che difensiva. La davanti forse non hanno grande facilità di gioco ma sanno tenere sempre alta la pressione sugli avversari. Il Milan? Non sta vivendo un momento particolarmente brillante ma, oltre all’ esperienza in Europa, possiede dei giocatori che possono cambiare le sorti dell’ incontro in qualsiasi momento”.

07:50 MILAN, POLI DAVANTI-DIETRO

Seedorf, d'accordo anche con Berlusconi, ha scelto Poli. in una sorta di doppia veste. Per il terzetto con Kakà e Taarabt alle spalle di Balotelli, e anche per il terzetto di centrocampo con Essien e De Jong, a seconda delle esigenze. Emanuelson, che sembrava avvantaggiato, giocherà terzino al posto di Constant. Per il resto formazione obbligata con Abbiati in porta, De Sciglio, Rami e Bonera a completare la difesa e a centrocampo il duo De Jong-Essien. Undici confermati anche per l'Atletico Madrid: Villa partirà dalla panchina. Nel 4-4-2 di Simeone in attacco DIego Costa e Raul Garcia.



LA GIORNATA DI IERI

19:00 DICIANNOVE CONVOCATI: KAKA' C'E'

Diciannove i convocati da Seedorf per la sfida contro l'Atletico: in lista, come previsto, anche Kakà, che ha svolto per intero la rifinitura. C'è anche Petagna. Questi i giocatori a disposizione: Abbiati, Amelia, Coppola, Abate, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, De Jong, Emanuelson, Essien, Kakà, Poli, Balotelli, Pazzini, Petagna e Taarabt.

17:48 MILAN: KAKA', EMANUELSON E BONERA IN GRUPPO

Ecco quanto riportato dal sito ufficiale rossonero: Rifinitura pomeridiana per i Rossoneri in vista della partita contro l'Atletico Madrid allo stadio San Siro alle 20.45 di questa sera. All'ora di pranzo è arrivata la gradita visita del Presidente Silvio Berlusconi, che ha pranzato con la squadra e ha salutato i giocatori negli spogliatoi prima dell'inizio dell'allenamento. Alle 15.00 la squadra è scesa sul campo rialzato, dietro la palestra, dove ha svolto una prima fase di riscaldamento composta da una serie di allunghi ed esercizi tra i coni e gli ostacoli, poi slalom tra paletti e sagome. A questo punto è entrato in scena il pallone con lavoro sulla tecnica e poi la rifinitura si è conclusa con una serie di esercitazioni tattiche finalizzate alla sfida contro i ragazzi di mister Simeone. Kakà, Emanuelson e Bonera hanno svolto l'intero allenamento in gruppo.

17:24 GODIN: "QUESTO MILAN NON E' PIU' QUELLO DI UNA VOLTA"

Diego Godín, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato della partita di domani: "Per quanto il Milan non stia attraversando un grande momento e non sia più la squadra di qualche anno fa, resta comunque un club abituato a certe competizioni. In più avrà dalla sua un tifo impressionante: sarà importante far bene a San Siro per giocarci la qualificazione al ritorno".



17:13 GIA' MOLTI I TIFOSI SPAGNOLI A MILANO

Anche se la maggior parte dei 2500 tifosi dell'Atletico attesi per la partita arriverà nella giornata di mercoledì, sono comunque già molti gli spagnoli in giro per le vie di Milano con sciarpe e bandiere biancorosso. Fino ad ora la situazione è stata assolutamente tranquilla.



16:16 RAUL GARCIA: "MILAN CLUB STORICO, QUALIFICAZIONE AL 50%"

Raúl García, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato della sfida contro il Milan: "In questo momento la qualificazione è al 50%, tenendo conto che il Milan è un club storico".

14:30 IL PRESIDENTE BERLUSCONI LASCIA MILANELLO

Dopo aver pranzato con Seedorf e Galliani, il presidente si è recato negli spogliatoi per spronare il gruppo in vista della sfida di domani contro l'Atletico. Dopo di che Berlusconi ha lasciato il centro sportivo di Milanello.

13:02 MILANELLO, ARRIVATO BERLUSCONI

Il presidente del Milan Silvio Berlusconi è arrivato a Milanello per pranzare con Clarence Seedorf e la squadra alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Berlusconi è atterrato in elicottero nel centro sportivo mentre era in corso la conferenza stampa di Seedorf ed è stato accolto dall'ad Adriano Galliani.

12:01 I BOOKMAKERS DICONO ATLETICO

Da quando è arrivato Seedorf, nessuno (Juve a parte) ha conquistato più punti del Milan in Serie A. Numeri che però non convincono i bookmaker in vista degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il gioco dei rossoneri latita ancora e così, per la prima parte della sfida in programma a San Siro, i quotisti puntano sui colchoneros, primi in Liga insieme a Barcellona e Real Madrid: il «2», riferisce Agipronews, è avanti a 2,20 sul tabellone iZiplay, segno «1» e «X» viaggiano quasi alla pari a 3,20 e 3,30. Sul tabellone dei marcatori è Diego Costa il più pericoloso, a 2,15. Il gol di Balotelli pagherebbe 2,80, subito dietro Villa, offerto a 2,70.

10:16 ATLETICO MADRID: UNA FOTO DI ARAGONES SULLA CARENA DELL'AEREO

Nel volo che accompagnerà la squadra spagnola a Milano ci sarà anche una foto di Luis Aragones, un omaggio all'allenatore scomparso di recente.



Una imagen de Luis Aragonés nos acompaña en nuestro viaje a Milán. Siempre en el corazón. #HastaSiempreLuis pic.twitter.com/xTDCPBEAZO

— Atlético de Madrid (@Atleti) 18 Febbraio 2014

10:00 IN ARRIVO A MILANO 2500 TIFOSI DELL'ATLETICO MADRID

09:35 CONFERENZA SEEDORF-BALO ALLE 12.30

09:23 FORMAZIONE: CHANCE PER POLI

09:21 BERLUSCONI ATTESO A MILANELLO

L'Atletico Madrid di Simeone sarà in buona compagnia mercoledì sera a San Siro. Saranno infatti circa 2500 i tifosi biancorossi che accompagneranno la squadra nella trasferta di Milano in casa del Milan con i primi che partiranno già nella giornata di martedì.Ci sarà Mario Balotelli con Clarence Seedorf per la conferenza stampa della vigilia. L'appuntamento è per le 12.30 in diretta su Sportmediaset.itE' ballottaggio tra Emanuelson e Poli per affiancare Taarabt e Kakà nel tridentino alle spalle di Balotelli. Seedorf valuterà tutte le opzioni possibili nell'allenamento di oggi, ma dalle indicazioni che arrivano dal clan rossonero il tecnico olandese potrebbe optare per una squadra leggermente più coperta. L'obiettivo principale è infatti quello di non subire gol.La vigilia della sfida delicatissima e fondamentale di Champions è il giorno di Silvio Berlusconi, atteso a Milanello per pranzare con la squadra e caricare il gruppo in vista del match contro i Colchoneros. L'ultima volta di Berlusconi a Milanello risale al 15 dicembre, prima della gara di campionato contro la Roma.