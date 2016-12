Champions: verso Milan-Atletico Madrid live 

23:50 ANCHE BERLUSCONI A MILANELLO ALLA VIGILIA

Il presidente del Milan Silvio Berlusconi è atteso a Milanello per pranzare assieme al nuovo allenatore Clarence Seedorf e alla squadra alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. L'ultima volta di Berlusconi a Milanello risale al 15 dicembre, alla vigilia della partita di campionato contro la Roma.

20:18 BONERA IN DIFESA AL FIANCO DI RAMI

Il recupero di Zapata si fa sempre più improbabile e nel contempo scendono le percentuali di Mexes per una maglia da titolare. In difesa Seedorf ha infatti provato Bonera al fianco di Rami.



20:12 RAUL GARCIA RINNOVA SINO AL 2018

A due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan, l'Atletico Madrid ha ufficializzato il rinnovo di Raul Garcia sino al giugno 2018. Il giocatore, che affiancherà Diego Costa contro i rossoneri, ha dichiarato che "la fiducia del club è ancor più importante a poche ore da una sfida tanto importante"



19:50 KAKA' FINO A TARDI A MILANELLO

Kakà ha lasciato Milanello solo dopo le 19, a conferma che sta facendo di tutto per essere a disposizione di Seedorf per la sfida di mercoledì. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, comunque, dovrebbe esserci.

19:06 BALOTELLI IN CONFERENZA STAMPA

Sarà Mario Balotelli ad affiancare Clarence Seedorf nella conferenza stampa pre Atletico Madrid. Una scelta non casuale da parte della società, un modo, anche simbolico, per manifestare la centralità dell'attaccante rossonero nel progetto Milan.



17:18 SIMEONE PROVA RAUL GARCIA CON DIEGO COSTA

Prove di formazione anti-Milan per l'Atletico Madrid. ANcora qualche dubbio da chiarire ma oggi Diego Simeone ha provato un undici con Raul Garcia al fianco di Diego Costa tenendo invece trai panchinari sia Villa che Diego.



15:55 ARDA TURAN: "DIEGO COStA PIU' FORTE DI BALOTELLI"

Il centrocampista turco dell'Atletico Madrid non ha dubbi: Diego Costa è più forte e decisivo di Balotelli. "Il gol del milanista contro il Bologna? Diego Costa ne fa uguali tutti i giorni"



14:50 COURTOIS: "A SAN SIRO SENZA PAURA"

Nessun timore di affrontare il Milan in uno stadio tanto imponente come San Siro. Questo ha assicurato il portiere dell'Atletico Courtois: "Abbiamo giocto in ambienti altrettanto impressionanti e vinto, per cui niente paura".



12:41 BALOTELLI: "DIEGO COSTA E' UN GRAN, GRAN, GRAN ATTACCANTE"

Non solo le parole di Diego Costa su Balotelli. Anche la replica del milanista sulla punta dell'Atletico. Il tutto in un'intervista concessa da SuperMario a Marca: "Diego Costa è un gran, gran, gran attaccante", ha detto il milanista.

12:40 SUAREZ: "A MILANO PER VINCERE"

Mario Suarez ha fatto il punto sulla gara di Champions contro il Milan: "Sarà una grande partita perché loro sono una grande squadra. Noi, però, andiamo a San Siro per vincere come facciamo sempre, in qualunque campo".

12:22 ARBITRA PROENCA

Pedro Proenca è l'arbitro che dirigerà Milan-Atletico Madrid. Sarà coadiuvato dagli assistenti Cunha e Trigo, dagli assistenti aggiunti Capela Santos e Pereira Gomes e dal quarto uomo Santos Soares.Proenca ha diretto in carriera 49 partite nelle Coppe Europee, delle quali 29 in Champions League. Sono tre i suoi precedenti con il Milan, tutti disputati fuori da San Siro. Il bilancio è di un pareggio e due sconfitte. Non ci sono precedenti invece tra il direttore di gara portoghese e l'Atletico Madrid.

11:50 SEEDORF: "VOGLIO UNA SQUADRA CHE ATTACCHI"

In attesa della conferenza stampa, lunga intervista di Clarence Seedorf al sito della Uefa: "Abbiamo una responsabilità, specialmente nei confronti dei più giovani che ci osservano. Non riguarda solo il fatto di vincere, ma anche di come si vince. In partita voglio vedere una squadra che attacca, che è creativa. La creatività per me significa avere giocatori che mostrano doti individuali, ma che giocano anche come parte di una squadra. Non sono un grande appassionato delle squadre che stanno in difesa e pensano solo al contropiede, anche se può essere molto efficace; puoi vincere così certe volte e certe volte devi giocare così, ma se mi chiedi cosa davvero mi piace in termini di gioco, di certo sono le squadre che segnano più di un gol a partita". E ancora: "Tornare al Milan è stato come tornare a casa, non sono mai andato via veramente in effetti, conosco tutti, tutti conoscono me. Tornare a Milanello è stato come tornarci dopo un infortunio o dopo una vacanza. L'ambizione per il club è quella di sfruttare questo periodo per costruire di nuovo un futuro brillante e per costruire una squadra forte che sia ancora competitiva a livello mondiale. Dobbiamo assicurarci di essere un grande esempio per gli altri club, per gli altri giocatori e in modo particolare per la gente che ci guarda".



08:10 IN 65MILA A SAN SIRO

I tifosi spingono il Milan: a San Siro non ci sarà il tutto esaurito, ma ci saranno pochissimi posti liberi. Sono attesi circa 65mila spettatori, da Madrid arriveranno circa 4mila tifosi. Ancora incerta la presenza di Silvio Berlusconi.

07:45 RAMI: "ATTENTI ALLE LORO RIPARTENZE"

Rami sa come fare a fermare l'Atletico Madrid. Ecco le dichiarazioni a Milan Channel del difensore rossonero: "Devo ascoltare l'allenatore, ha detto che giochiamo con un sistema che deve mettere pressione e lasciare poco spazio agli attaccanti. Ora è un po' difficile, ma cerco sempre di lavorare al meglio'Atletico è una grande squadra, sono forti, anche mentalmente. Non è la tipica squadra spagnola che vuole sempre avere il possesso della palla come il Barcellona, preferiscono giocare in contropiede, sono veloci, hanno calciatori bravi e un attaccante bravissimo. Contro di loro dovremo essere bravissimi, dovremo giocare al 100%. Diego Costa? E' veloce, è un giocatore che va sempre forte, non regala niente e vuole sempre vincere. Dovremo stare molto attenti"..

07:30 MILAN, BALO-PAZZINI NON CONVINCE SEEDORF

La coppia Balotelli-Pazzini dall'inizio non convince Seedorf che non vorrebbe partire dall'inizio già senza cambi in attacco. Con il Pazzo in campo Supermario va sempre in gol, ma Clarence vuole andare avanti con il suo 4-2-3-1. Con il numero 45 prima punta a supportarlo ci saranno Kakà, Taarabt e uno tra Emanuelson e Poli con l'olandese leggermente favorito. In difesa recupera Bonera che farà coppia con Rami. Zapata è ancora ai box.

07:15 DIEGO COSTA: "BALOTELLI E' SUPER. SERVE UN PARTITONE"

Diego Costa è il pericolo numero uno per il Milan, ma il bomber non si fida dei rossoneri e di Balotelli: "E' uno dei migliori al mondo. I nostri difensori lo sanno, sono stati ampiamente avvertiti e faranno di tutto per fermarlo". L'attaccante spagnolo, a La Gazzetta dello Sport, carica l'Atletico: "Serve un partitone, i rossoneri non sono in crisi".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Constant; De Jong, Essien; Taarabt, Kakà, Emanuelson; Balotelli

Atletico Madrid (4-2-3-1): Courtois; Juanfran, Alderweireld, Diego Godín, Insua; Mario Suarez, Gabi; Koke, Raul García, Turan; Diego Costa.