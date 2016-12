Champions, talismano Barça per l'Atletico Madrid

11:57 - Se volete evitare scongiuri di ogni sorta, non ditelo a Simeone ma i numeri, nel calcio, dicono quasi sempre la verità. E allora, forse, Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid dovrebbero cominciare a preoccuparsi perché l'Atletico Madrid ha dalla sua una statistica buona per richiamare i cani e chiudere la caccia alla Champions. Dal 2008 a oggi, tutte le squadre che hanno eliminato il Barcellona alla fine hanno alzato la coppa dalle grandi orecchie. Tutte.

A inaugurare la serie ci ha pensato, appunto, nella stagione 2007/08 il Manchester United. Barcellona fatto fuori in semifinale (0-0, 1-0) e vittoria in finale contro il Chelsea ai rigori. E che vittoria: Terry, con il rigore decisivo tra i piedi, scivola e consegna di fatto il trofeo agli avversari.Nel 2009/10, dopo il successo dell'anno prima di Messi e compagni, è stata l'Inter ad allungare la statistica. Partita da incorniciare a San Siro (3-1) ed eroica resistenza al Camp Nou in dieci contro undici. In finale, nell'anno del triplete, Champions firmata Milito contro il Bayern Monaco.

Nel 2001/12, di nuovo dopo una Champions targata Barça, è finalmente il Chelsea a trionfare. In finale decidono i rigori contro il Bayern, ma in semifinale, of course, ci sono come sempre i catalani: 1-0 per i Blues all'andata, 2-2 nel ritorno e ciao ciao Messi.

Infine, un anno fa appena, il Bayern Monaco ha dato il via alla sua straordinaria era proprio strapazzando i campioni di Spagna: 0-4 e 0-3, senza storia, senza ritorno. E in finale chi può aver vinto? Ovvio: Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-1. Vedi il Barcellona e vinci. Sempre. Ma non ditelo a Simeone, altrimenti...