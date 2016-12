Champions: Roma-Cska Mosca, formazioni ufficiali

20:27 - Stasera alle 20.45 l'Olimpico versione giallorossa riapre per una partita di Champions League, la prima del girone E tra Roma e Cska Mosca. La squadra di Garcia, che ritrova la massima competizione europea tre anni e mezzo dopo l'ultima volta (fuori agli ottavi contro lo Shakhtar), debutta contro il Cska di Slutski, vincitore del campionato nelle ultime due stagioni: in casa giallorossa c'è grande voglia di ben figurare in coppa dopo il secondo posto in serie A dello scorso anno.

La Roma è reduce da due vittorie in campionato, contro Fiorentina ed Empoli, ed è a punteggio pieno in vetta alla classifica con Juventus e Milan mentre il Cska, che ha vinto 2-1 contro l'Arsenal Tula nell'ultimo turno, si trova al secondo posto con Spartak e Lokomotiv a -6 dallo Zenit capolista. Assenze da una parte e dall'altra viste le squalifiche di De Rossi e Dzagoev. Due i precedenti tra Roma e Cska Mosca: risalgono alla stagione 1992 quando i giallorossi, nel primo turno di Coppa delle Coppe, eliminarono i russi battendoli per 2-1 sul loro campo dopo il ko interno per 1-0. Grande attesa anche per il ritorno in Champions di Francesco Totti. Il capitano romanista, che ha segnato il suo primo gol europeo nel settembre 2001 contro il Real Madrid, va alla caccia di un primato storico: dopo l'addio di Giggs, sarà il giocatore più maturo a scendere in campo in questa edizione e punta ad essere il più anziano a segnare nella massima competizione europea (37 anni e 355 giorni). Totti vanta uno score di 15 reti in 50 presenze in Champions League.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Astori, Manolas, Torosidis; Nainggolan, Keita, Pjanic; Gervinho, Totti, Iturbe. A disp.: Skorupski, Cole, Yanga-Mbiwa, Paredes, Florenzi, Destro, Ljajic. All. Garcia.

Cska Mosca (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandez, V. Berezutski, Ignaschevich, Nababkin; Milanov, Natcho; Tosic, Eremenko, Musa; Doumbia. A disp.: Chepchugov, A. Berezutski, Schennikov, Efremov, Bazelyuk, Panchenko, Chernov. All. Slutski.

Arbitro: Fernandez Borbalan (Spa)