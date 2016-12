Champions: Real da incubo, il Borussia sfiora l’impresa

10:18 - Un Borussia Dortmund da applausi batte 2-0 il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions ma è eliminato. Ad andare in semifinale è la squadra di Ancelotti che all’andata al Bernabeu aveva vinto 3-0. Ai gialloneri di Klopp non basta una doppietta di uno straordinario Reus. Real inguardabile: Di Maria sbaglia un rigore in avvio, poi è blackout. Troppo pesante l’assenza di Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina a soffrire.

LA PARTITA

Primo quarto d’ora a ritmi bassi, poi al 16’ la prima svolta: Coentrao crossa dalla sinistra, la palla finisce sul braccio (troppo largo) di Piszczek e per l’arbitro sloveno Skomina è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Di Maria che scivola al momento dell’impatto col pallone: Weidenfeller si tuffa sulla sua sinistra e mette in corner. E’ l’episodio che cambia il volto del match. Il Borussia prende coraggio, il Real sparisce dal campo. Al 24’ i gialloneri di Klopp passano in vantaggio: sciagurato retropassaggio di Pepe intercettato da Reus, che scavalca Casillas con un pallonetto e insacca a porta vuota. Il Westfalenstadion diventa una bolgia e i tedeschi raddoppiano al 37’. Xabi Alonso sbaglia un appoggio banale a metà campo, Reus ne approfitta e serve in profondità Lewandowki il cui diagonale di sinistro finisce sul palo, la palla rimane lì e il più veloce di tutti è Reus che insacca con un destro potente. E’ 2-0 Borussia, punteggio con il quale si va al riposo. Nell’intervallo Ancelotti corre ai ripari, toglie Illarramendi e gioca la carta Isco. Bale prova a dare la scossa con un paio di guizzi dei suoi, ma al 65’ è ancora il Borussia ad avere una clamorosa palla gol per il 3-0. Reus (stratosferica la sua prova) verticalizza per Mkhitaryan che evita Casillas in dribbling e calcia a porta vuota: la palla finisce incredibilmente sul palo tra la disperazione di Klopp in panchina e dei tifosi gialloneri in tribuna. Real alle corde, in campo c’è solo il Borussia. Tra il 68’ e il 70’ Casillas si supera e dice di no a due conclusioni a botta sicura di Mkhitaryan e Grosskreutz. Col passare dei minuti il Borussia si spegne e le merengues riescono a contenere l’urto di Reus e compagni. Finisce 2-0 per il Dortmund, ma a qualificarsi (pur tra mille sofferenze) è il Real.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORMUND-REAL MADRID 2-0

Borussia D. (4-2-3-1): Weidenfeller; Piszczek (35' st Aubameyang), Friedrich, Hummels, Durm; Jojic, Kirch; Grosskreutz, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski. A disp.: Langerak, Papastathopoulos, Sahin, Hofmann, Schieber, Ducksch. All.: Klopp

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, S. Ramos, Pepe, Coentrao; Illaramendi (1' st Isco), Xabi Alonso, Modric; Di Maria (28' st Casemiro), Benzema (47' st Varane), Bale. A disp.: Diego Lopez, Nacho, Ronaldo, Morata. All.: Ancelotti

Arbitro: Skomina (SLO)

Marcatori: 24' e 37' Reus

Ammoniti: S. Ramos, Xabi Alonso, Carvajal, Casemiro (R), Reus, Aubameyang (B)

Espulsi: -

Note: Di Maria (R) si è fatto parare un rigore da Weidenfeller al 18'