Champions: Real-Bayern, formazioni ufficiali

20:05 - Dopo due anni, il Bayern Monaco campione d'Europa torna al Santiago Bernabeu per la semifinale di Champions League. Anche nell'edizione 2011-2012, Real Madrid e tedeschi si affrontarono per l'accesso all'ultimo atto della massima competizione europea: furono i bavaresi a spuntarla ai calci di rigore. Ora la caccia alla 'Decima' è nelle mani di Carlo Ancelotti, mentre Pep Guardiola prova la storica doppietta per il Bayern.

Cristiano Ronaldo è recuperato: Ancelotti (a parte un po' di pretattica), non vuole rinunciare al suo fuoriclasse anche se non al 100%. Al fianco di CR7, nell'attacco dei merengues, ci saranno Benzema e non Bale: Di Maria al posto del gallese. Tre gli indisponibili per il tecnico di Reggiolo: Khedira, Arbeloa e Jesé. Tra i tedeschi fuori Muller e Martinez, dentro Mandzukic e Rafinha. Arbitra l'ingese Howard Webb, squadre in campo questa sera alle ore 20.45 (studio dalle 20 su Premium, diretta anche su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it).Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid-Bayern Monaco:

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Modric, Xabi Alonso, Isco; Di Maria, Benzema, Ronaldo. A disposizione: Diego Lopez, Varane, Marcelo, Casemiro, Illarramendi, Bale, Morata. All: Ancelotti.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Rafinha, Boateng, Dante, Alaba; Lahm, Schweinsteiger, Kroos; Robben, Ribery, Mandzukic. A disposizione: Zingerle, Raeder, Javi Martinez, Weiser, Goetze, Pizarro, Mueller. All: Guardiola.