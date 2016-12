Champions, Napoli a caccia dell'impresa al San Mames

15:49 - Per sfatare il tabù del San Mames (nessuna italiana ha mai vinto) e centrare l'importante obiettivo dei gironi di Champions al Napoli serve un'impresa. All'Andata al San Paolo con l'Athletic Bilbao è finita 1-1 e Rafa Benitez questa sera punta tutto su Higuain, vera bestia nera degli spagnoli (nove gol negli 11 precedenti), e su una formazione più aggressiva. Per entrare nell'Europa dei grandi, il Napoli si gioca tutto in una notte.

Il risultato dell'andata non dà spazio a tatticismi per il ritorno. Se Rafa vuole centrare il colpo e dare alla stagione un respiro da top club, nella tana basca occorre una squadra attenta, ma anche propositiva. Con le gambe imballate dalla preparazione, l'obiettivo del San Paolo era non prendere gol, ma è andata male. Il San Mames mette i brividi, ma questa sera (20.45 in diretta streaming su Sportmediaset) bisogna cambiare registro. Serve segnare e Benitez si aggrappa soprattutto a Higuain, ma non solo.



Il tecnico spagnolo sembra infatti intenzionato a schierare una formazione più offensiva rispetto al'andata: Ghoulam terzino sinistro, Inler in mezzo al campo e Mertens dal primo minuto al posto di Insigne. All'Athletic basterebbe anche lo 0-0, ma sembra difficile che i baschi rinuncino a giocare cercando di difendere il risultato. Si preannuncia una gara molto tirata e complicata. Per il Napoli in ballo non c'è solo il passaggio del turno, ma anche il futuro tra i grandi d'Europa. Finora al San Mames nessuna italiana ha mai vinto, ma agli azzurri per far festa potrebbe bastare anche un 2-2. Coraggio Napoli.