Champions, Mou punge Ibra: "Peccato finisca la sua carriera senza aver giocato in Premier"

10:43 - Botta e risposta. Psg-Chelsea è già iniziata. Dopo la stoccata di Ibrahimovic a Mourinho, lo Special One risponde per le rime: "Zlatana è un grande giocatore e ha vinto molti titoli, sarebbe però un peccato se finisse la sua carriera senza aver mai giocato nel campiopato più bello del mondo, la Premier League". "Il Psg ha una rosa fantastica, sembra il Chelsea quando è arrivato Abramovich", ha poi aggiunto.

"Ibra ha una grande autostima ed essere il suo allenatore è stato fantastico - ha aggiunto il tecnico dei Blues -. Dice che domani vuole vincere? Beh, anche io...". Poi qualche battuta sul Psg: "Negli ultimi due anni ha fatto investimenti pazzeschi e hanno una scelta di giocatori fantastica - ha spiegato Mou -. La passione di Blanc e l'entusiasmo di Parigi sono contagiosi e il Parco dei Principi è sempre un posto meraviglisoo per giocare". "Il Psg ha attaccanti fantastici in grado di fare la differenza a questi livelli - ha continuato lo Special One -. Ho visionato diversi loro match e ho notato che riescono a mantenere la stessa filosofia di gioco anche se cambiano tre centrocampisti. Ma per noi è lo stesso".



Thiago Motta sarà l'osservato speciale dei Blues. "Gli piace ricevere e gestire la palla, ma è in difficoltà quando non succede. Cercheremo di farlo sentire a disagio", ha spiegato Mou, che ha rivelato di non aver intenzione di cambiare la difesa rispetto al solito. Infine una battuta sulla diversa esperienza delle due squadre in Champions: "Forse il Psg non ha la stessa abitudine a match di questo livello, ma se confrontiamo i singoli giocatori, allora il discorso cambia".