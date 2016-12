Champions, Mou fa il modesto: "Schurrle e Demba Ba? Solo fortuna"

12:11 - E' un Mourinho sorridente e modesto quello che si presenta ai giornalisti dopo la conquista della semifinale di Champions contro il Psg. "Abbiamo messo in campo il coraggio e tutte le nostre qualità - ha spiegato -. Gli ingressi in campo di Schurrle e Demba Ba? Sono andati entrambi a rete, si tratta di fortuna". Poi una battuta sul possibile incrocio col Real Madrid: "Ci sarebbe poco da fare, sarà il sorteggio a decidere".

"Abbiamo giocato come volevo - ha detto a Premium Calcio lo Special One -. Abbiamo dato tutto: anima, sangue, calcio. Quando si gioca così non c'è niente da dire. Il gol della vittoria è arrivato nel momento più bello. I giocatori sono stati davvero bravi". "Avevamo lavorato su tutti i sistemi tattici che abbiamo usato questa sera - ha aggiunto -. Eravamo preparati per la gara. Poi serve anche un po' di fortuna. Non l'abbiamo avuta con le traverse, poi l'abbiamo avuta nel finale con Demba Ba".



"All'inizio della ripresa abbiamo fatto benissimo, controllando la gara senza però riuscire a colpire - ha spiegato il tecnico portoghese, analizzando la partita -. Il Paris Saint-Germain non è poi riuscito ad attaccare, così ho scelto di rischiare tutto schierando più attaccanti".



Una prova di forza per i Blues, che hanno dimostrato di essere superiori al Psg: "Come squadra abbiamo dimostrato di essere superiore, a Parigi abbiamo regalto due gol all'avversario in un match equilibrato".



Il Chelsea, dunque, è ancora in corsa per la Champions e per la Premier. Double in vista? "Non lo so, l'anno scorso questi ragazzi giocavano l'Europa League contro il Rubin Kazan ed erano a venticinque punti di distanza dalle vetta in Premier. Ora siamo in lizza per il campionato e tra le migliori quattro in Champions".



Infine un pensiero proprio al Psg, che in estate aveva cercato di ingaggiarlo: "Il club francese è sulla strada giusta, ricorda il mio Chelsea del 2004-05. Per loro è l'inizio di un percorso, si inizia a vincere prima in patria e poi in Europa. Il Psg è sulla strada giusta per ripetere il percorso fatto dal Chelsea in questi anni. Conosco Blanc, ha una squadra che può vincere la Champions tra qualche anno. Io ho però deciso di tornare in Inghilterra, il Psg sta facendo bene ma volevo la Premier".

BLANC: "CHELSEA PIU' ESPERTO"

La sconfitta a pochi minuti dal termine ha lasciato l'amaro in bocca a Blanc: "Abbiamo perso la qualificazione soltanto a cinque minuti dalla fine. Avevamo fatto bene, il gol poi li ha galvanizzati". "Abbiamo provato a fare il nostro gioco in una partita di alto livello, ma con molta fisicità - ha spiegato -. Loro sono più forti di noi fisicamente, ma non abbiamo sofferto troppo questo aspetto". "Abbiamo mostrato di essere sullo stesso livello, forse loro hanno più esperienza - ha aggiunto -. C'è bisogno di tempo per crescere, c'è tanto tempo per crescere, non si può fare tutto in un anno o due". Infine una battuta sull'assenza di Ibra: " Possiamo pensare alla sua assenza, in effetti lui è un giocatore importante per noi ma non c'era oggi. Non abbiamo fallito, ma c'è stato anche un bel Chelsea stasera".

