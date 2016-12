Champions, Martino: "Dobbiamo segnare per primi"

12:15 - Alla vigilia della partita contro l'Atletico, Gerardo Martino non sembra preoccuparsi molto dell'ambiente che troverà al Calderon. "Siamo due squadre che si conoscono bene e che hanno uno stile differente" ha spiegato l'allenatore del Barcellona- "Ma noi dobbiamo segnare per primi così da gestire in modo differente la partita". E su Diego Costa, possibile assente: "Mi sembra prematuro dire se ci sarà o no, noi ci prepareremo come se dovesse giovare".

Per passare il turno e accedere alle semifinali Martino avrà bisogno del miglior Messi, tornato in forma dopo l'infortunio, ma a secco in questa stagione contro l'Atletico. "Siamo abituati al fatto che Leo segni in ogni partita- ha chiarito il tecnic- Ma quello che ci interessa è che sia decisivo e può esserlo in molti modi, anche non segnando".

"Non c'è niente di personale tra me e Simeone- ha spiegato l'ex Rosario a chi gli chiedeva del duello tutto argentino in panchina- "Solo la grande voglia di qualificarci al prossimo turno".