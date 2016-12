Champions, Manchester United-Olympiacos 3-0: tripletta di Van Persie e quarti

12:26 - Spettacolare rimonta del Manchester United nel ritorno degli ottavi di Champions League. All'Old Trafford la squadra di Moyes vince 3-0 contro l'Olympiacos e ribalta il risultato dell'andata. Serata da incorniciare per Van Persie che firma una tripletta e regala ai Red Devils il passaggio ai quarti. L'olandese sblocca la partita al 25' su rigore, poi raddoppia al 46' sottomisura e al 51' chiude il match su punizione.

LA PARTITA

L'Old Trafford torna ad essere il "Teatro dei sogni". E lo United sceglie la serata giusta per scacciare i fantasmi di un'annata difficile e aggrapparsi alla Champions League per salvare la stagione. Dopo il disastro di Atene, i Red Devils ribaltano il risultato dell'andata e conquistano un posto nel G8 del calcio europeo. Fuori dalla lotta per la Premier League, dalla FA Cup, dalla Coppa di Lega e a -12 dalla zona Champions, la squadra di Moyes incassa una vittoria pesante, che potrebbe anche cambiare le sorti del tecnico scozzese, dato già per spacciato dai tabloid.



Serata da ricordare per Rooney & Co. Dopo il 2-0 dell'andata, del resto, non era facile rimontare. Soprattutto perché i Red Devils di oggi navigano a vista e l'Olympiacos, reduce dal 40.mo titolo greco, è invece squadra vera e concreta. Moyes si affida all'estro e all'esperienza di Giggs e l'inizio del match è rabbioso, con lo United subito a caccia del gol per riaprire il discorso qualificazione. I greci però tengono bene il campo e, quando serve, usano anche le maniere forti per fermare le folate inglesi. Partita aperta, con continui capovolgimenti di fronte e interventi duri. Rooney si abbassa a cercare palla e guida l'arrembaggio. La prima occasione arriva al 10', ma Van Persie sbaglia il tempo. Poi è Perez a divorarsi un gol quasi fatto, dopo un guizzo di Campbell. La banda di Moyes però ci crede e attacca a testa bassa. Al 17' Rooney va in cielo e colpisce il palo. Trema l'Olympiacos, che al 25' vede dimezzarsi il vantaggio dell'andata. Giggs pesca Van Persie in area, Holebas lo atterra e l'olandese non sbaglia dal dischetto. Avanti di un gol, i Red Devils buttano il cuore oltre l'ostacolo a caccia del raddoppio e al 34' Evra spaventa i greci. Squadre lunghe, ritmi alti. E le occasioni pericolose non mancano. Anche per l'Olympiacos, che al 39' costringe De Gea a un doppio miracolo. Lo United però ha voglia di rivalsa e nel recupero del primo tempo completa la rimonta ancora con Van Persie, terminale perfetto dell'asse Giggs-Rooney.



Tutto da rifare. Almeno fino al 51', quando Van Persie fa esplodere l'Old Trafford, firmando il 3-0. Dopo il rigore e il raddoppio sottomisura, l'olandese segna anche su punizione, mostrando tutto il repertorio da bomber di razza. L'Olympiacos però è vivo e non molla. Michel butta Valdez nella mischia e i greci guadagnano metri. Lo United, stanco, rallenta invece il ritmo e concede spazi alle ripartenze avversarie. Il finale di partita è tutto degli ospiti. Al 78' ci prova Dominguez, ma De Gea è sempre attento e il fortino rosso tiene. Al 90' Van Persie prende una botta ed esce in barella. All'Old Trafford si soffre fino al triplice fischio. Poi, passata la paura, sono solo sorrisi. Lo United è ancora in Champions. La panchina di Moyes, per ora, è salva.

LE PAGELLE

Van Persie 8: gol su rigore, piattone sottomisura e punizione. Manca solo il colpo di testa e il repertorio del bomber olandese è al completo. Prestazione da incorniciare. Regala ai Red Devils il passaggio ai quarti

De Gea 7,5: è la serata di Van Persie, d'accordo. Ma se lo United vola ai quarti, il merito è anche di De Gea. Strepitosa la doppia parata nel primo tempo

Rooney 7,5: è ovunque. Trascina i compagni, si abbassa a prendere palla, ottimo in fase di interdizione, perfetto uomo assist. Gli manca solo il gol, ma è un dettaglio

Giggs 7: il talento non conosce età. Moyes gli affida la squadra e lui la guida con esperienza e classe. I suoi lanci sono sempre col contagiri

Campbell 6,5: buoona prestazione da prima punta, molto meglio sulla fascia. Ha tecnica e rapidità e le azioni pericolose dei greci passano tutte dai suoi piedi

Maniatis 6: guida con grande personalità il centrocampo dell'Olympiacos, dettando i tempi della manovra e interrompendo il gioco avversario. Prezioso

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-OLYMPIACOS 3-0

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 7,5; Rafael 6, Jones 6, Ferdinand 6, Evra 5,5; Carrick 6, Giggs 7; Valencia 6 (31' st Young 6), Rooney 7,5, Welbeck 7 (36' st Fletcher sv); Van Persie 8 (45' st Fellaini sv).

A disp: Lindegaard, Kagawa, Januzaj, Hernandez. All. Moyes 7,5

Olympiacos (4-2-3-1): Roberto 5,5; Salino 5,5 (28' st Machado 5,5), Marcano 5,5, Manolas 6, Holebas 5; Ndinga 5,5, Maniatis 6; Perez 5 (11' st Valdez 6), Fuster 5,5 (36' st Vergos sv), Dominguez 6; Campbell 6,5.

A disp.: Megyeri, Papadopoulos, Bong, Samaris. All. Michel 5

Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 25' rig Van Persie (M), 46' Van Persie (M), 6' st Van Persie (M)

Ammoniti: Manolas, Dominguez, Salino, Marcano (O); Carrick, Evra, Ferdinand (M)

Espulsi: -