Champions: lo United spaventa il Bayern

15:25 - Il Manchester United spaventa il Bayern Monaco. Finisce 1-1 all'Old Trafford nei quarti di finale d'andata di Champions League: alla rete di Vidic di testa al 58' risponde Schweinsteiger otto minuti più tardi, il Bayern domina per larghi tratti di gioco ma si scontra sulla muraglia eretta con sapienza da Moyes. Nel finale espulso per doppia ammonizione proprio Schweinsteiger, che salterà il ritorno all'Allianz Arena in programma il 9 aprile.

LA PARTITA

Il Bayern prova da subito a prendere in mano la gara, ma il primo episodio dubbio della partita è a sfavore dello United, con Welbeck che al 4' riceve da Valencia, controlla forse con un braccio e poi spara all'incrocio: la palla termina in rete, ma la marcatura viene annullata. Poi per mezzora buona è solo Bayern, con gli uomini di Guardiola che creano diversi grattacapi alla difesa del Manchester grazie ai veloci scambi tra Robben e Ribery. E' proprio l'olandese al 31' a sfiorare l'1-0 con un pregevole sinistro a giro da fuori area su cui De Gea compie un vero miracolo. Intervento miracoloso anche quello di Neuer al 40' su Welbeck: il Bayern perde un sanguinoso pallone a metà campo, Carrick verticalizza per l'attaccante inglese che da solo davanti al portiere sceglie un insensato pallonetto su cui Neuer si esalta. La muraglia eretta da Moyes regge anche ad inizio ripresa, e il cambio tra uno spento Giggs e Kagawa dà più verve al contropiede dei Red Devils. E' il Manchester a sbloccare la gara: al 58' un corner dalla sinistra trova la difesa del Bayern di sasso, Vidic resta da solo e di testa in torsione batte Neuer. L'entusiasmo dell'Old Trafford si smorza al 67', quando il Bayern dimostra di essere una grande squadra e pareggia con un'azione da playstation: Robben allarga per Rafinha, cross per la sponda aerea di Mandzukic, arriva l'accorrente Schweinsteiger che col sinistro di controbalzo spedisce all'incrocio per l'1-1. Il Bayern continua a premere e sfiora il vantaggio al 78' con uno scatenato Robben, che sul tocco arretrato di Ribery spara di destro a fil di palo da dentro l'area. Ma le emozioni finiscono qui, c'è tempo solo per il rosso al 90' (doppia ammonizione) a Schweinsteiger che rovina la sua gara sin lì perfetta franando in scivolata su Rooney. Finisce con un inaspettato 1-1, i quarti di Champions per il Bayern campione d'Europa sono tutt'altro che una passeggiata di salute.

IL TABELLINO

MANCHESTER UTD-BAYERN MONACO 1-1

Manchester United (4-4-2): De Gea 6,5; Jones 6, Ferdinand 6,5, Vidic 6,5, Büttner 5,5 (29' st Young 6); Carrick 6, Fellaini 5,5, Giggs 5 (1' st Kagawa 6), Valencia 6, Rooney 6, Welbeck 6,5 (40' st Hernandez sv). A disp.: Lindegaard, Nani, Fletcher, Januzaj. All.: Moyes 6,5

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6; Rafinha 6, Javi Martinez 6,5, Boateng 6, Alaba 6,5; Lahm 6,5, Schweinsteiger 6,5; Robben 6,5, Kroos 6,5 (29' st Götze 6),Ribéry 6,5; Müller 6 (18' st Mandzukic 6) . A disp. : Starke, Van Buyten, Shaqiri, Hojbjerg, Pizarro. All.: Guardiola 6,5

Arbitro: Velasco Carballo (Spagna)

Marcatori: 13' st Vidic (M), 21' st Schweinsteiger (B)

Ammoniti: Valencia (M), Mandzukic, Martienz (B)

Espulsi: Schweinsteiger per doppio giallo