Champions League: spettacolo Real, Schalke annientato

23:24 - Straordinaria prova di forza del Real Madrid che batte 6-1 lo Schalke nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Gelsenkirchen non c’è storia: la squadra di Ancelotti domina dal primo all’ultimo minuto, crea occasioni a raffica e manda in gol tutti i suoi attaccanti. Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo firmano una doppietta a testa. Per la squadra tedesca segna Huntelaar. Il ritorno a Madrid sarà una formalità per le merengues.

Avvio sprint dello Schalke che sfiora il gol dopo meno di un minuto con un colpo di testa di Howedes sugli sviluppi di un corner: palla di poco a lato. Al primo affondo, però, è il Real a passare in vantaggio. Bale appoggia per Cristiano Ronaldo che, di tacco, lancia in profondità Benzema: la traiettoria è sporcata da Felipe Santana, la palla resta lì e l’attaccante francese insacca con un gran destro. Lo Schalke ha il merito di reagire subito: cross di Farfan dalla destra per Drexler che, tutto solo, calcia a botta sicura col destro da due passi: sembra gol, ma Casillas in tuffo riesce miracolosamente a respingere, poi arriva Meyer che spreca tutto mandando la palla in curva. In pratica lo Schalke finisce qui, poi è solo Real. Al 21’ capolavoro di Bale che si beve in dribbling Felipe Santana e Kolasinac prima di battere Fahrmann con una puntatina di sinistro che carambola sul palo e va dentro. Prima del riposo la squadra di Ancelotti avrebbe la possibilità di portarsi sul 3-0, ma Cristiano Ronaldo non è fortunato sotto porta: prima colpisce il palo, poi sbaglia due gol già fatti a tu per tu con Farhmann, bravissimo a chiudergli lo specchio.



In avvio di ripresa Boateng scalda i guanti dell’ottimo Casillas con un gran destro da fuori, ma quello dello Schalke è un fuoco di paglia. In campo c’è solo il Real. Dopo gli errori del primo tempo, Cristiano Ronaldo si riscatta subito e firma il 3-0 al 52’: doppio passo ai danni di Matip e sinistro a incrociare nell’angolino. Cinque minuti più tardi i blancos calano il poker: combinazione Ronaldo-Benzema, con l’attaccante francese che evita Fahrmann in dribbling e mette dentro a porta vuota. Lo Schalke non c’è più e il Real insiste: splendido lancio filtrante di Sergio Ramos per Bale che, scattato sul filo del fuorigioco, batte Fahrmann con un delizioso interno sinistro. Siamo al 69’ e a questo punto la squadra di Ancelotti alza il piede dall’acceleratore rallentando il ritmo. Prima del triplice fischio di Webb c’è tempo per vedere altri due gol: all’89’ Ronaldo fa 6-0 (dribbling su Fahrmann e destro vincente a porta vuota), al 91’ Huntelaar segna il gol dell’onore per lo Schalke con un gran destro al volo che si insacca sotto l’incrocio. Finisce 6-1 per il Real, Ancelotti può sorridere.