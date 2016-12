Champions League, semifinale: Real Madrid-Bayern Monaco 1-0, decide Benzema

15:38 - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si aggiudica il primo round della semifinale di Champions League: il Bayern Monaco cade 1-0 al Bernabeu. Dopo un buon avvio dei tedeschi, i Merengues colpiscono alla prima occasione: assist di Coentrao e appoggio di Benzema (19'). La squadra di Guardiola comanda, ma le occasioni migliori sono del Real che spreca con Ronaldo e Di Maria. Nel finale Casillas salva su Goetze. La qualificazione si decide in Germania.

LA PARTITA

Il Bayern crea, il Real segna. Carletto Ancelotti fa un passo deciso verso la Decima, che il suo nuovo club aspetta ormai da tempo immemore. Lo fa soffrendo, sputando sangue fino all'ultimo secondo quando l'assalto del Bayern Monaco – comunque incapace di produrre tiri verso la porta se non fosse per una parata/miracolo di Casillas su Goetze – rischia di risultare vincente. Ma di vincente, in questa serata resa magica dall'atmosfera del 'Bernabeu', c'è solo il gol di Karim Benzema. L'attaccante più bistrattato, quello dal contratto in scadenza nel 2015 che nessuno sembra volergli rinnovare. Fin qui è il francese l'uomo del destino, grazie alla zampata che dopo 19' rischia di indirizzare la qualificazione verso la Casa Blanca. Il Real è un osso duro per tutti ed è forse, alla luce di questo risultato, la squadra più completa d'Europa. Non la più forte, quello lo diranno i titoli. Ma certamente la più completa, Quella capace di sfruttare il vento della partita, sapendo interpretare al meglio il genere di serata che Guardiola, dall'alto del suo perfezionismo, impone allo scorrere degli eventi.

Una crea, l'altra non distrugge – stile Mou per intenderci -, ma riparte. Il Real Madrid a testa bassa subisce la prima carica, quasi forsennata del Bayern Monaco. Quindici minuti in apnea, in cui i quattro di difesa sono messi a dura prova dal palleggio dei bavaresi, che sfocia spesso in giocate pericolose da parte degli esterni: Ribery da un lato, Robben dall'altro. Affondi che non producono nulla: Casillas resta inoperoso per tutto il primo tempo; Mandzukic, con questa manovra, risulta un pesce fuor d'acqua. Di palle alte, se non qualcuna lenta e prevedIbile, neanche l'ombra. Il Real resiste e dopo una fase di confusione riparte. Verticalizzazione di Ronaldo, Coentrao sguscia via e offre a Benzema il pallone, ghiottissimo, per l'1-0. Il Bayern, troppo intento a tessere la sua tela, dimentica di difendere e lascia subito a CR7 l'opportunità del raddoppio. Gli uomini di Guardiola perdono sicurezza, calano e concedono al Madrid altre due occasioni. Il tema è lo stesso: Rafinha non difende, gli esterni crossano e c'è un uomo davanti al portiere. Ma sia Ronaldo che Di Maria sprecano malamente.

CR7, recuperato in extremis dalle noie muscolari che si porta dietro da qualche settimana, non è effervescente, ma può diventare micidiale anche nel secondo tempo. Neuer è bravo in due occasioni a dirgli che non c'è verso. Gli ultimi venti minuti, però, sono appannaggio bavarese. Alcuni accorgimenti tattici – fra cui l'inserimento di Goetze e Mueller – consentono a Guardiola di andare più in verticale e rendersi pericoloso. Ancelotti, che intanto richiama CR7 per far spazio a Bale, prova a cucire i reparti. Xabi Alonso e Modric fanno un lavoro enorme, ma il Bayern prende possesso degli ultimi venticinque metri di campo. Casillas smanaccia un cross di Robben, Mueller gira a lato dal limite (deviazione di Varane che intanto ha preso il posto dell'infortunato Pepe). Poi è sempre Casillas a timbrare la parata da copertina: tiro a botta sicura di Goetze e intervento miracoloso, dal peso specifico di un gol. Nel finale c'è anche spazio per le proteste di Mueller, agganciato in area da Xabi Alonso. Il ritorno sarà uno spettacolo, c'è da scommetterci.



LE PAGELLE

Ronaldo 6,5 - Entra nell'azione del gol e, nonostante sia appena al 50-60% della forma, sa come rendersi utile alla causa. Sbaglia un'occasione non da lui, impegna Neuer ed esce fra gli applausi. Grande abnegazione

Mandzukic 5 - Di testa non punge e finisce subito nella gabbia costruita ad arte da Pepe e Ramos. L'ingresso di Mueller spariglia le carte in tavola: un caso?

Coentrao 7 - Inventa la giocata del match e zittisce i critici. Poi sfodera una prestazione difensiva di alto livello: il Bayern spinge ma lui regge

Ribery 5,5 - Parte bene, è nel vivo della partita. Ma pian piano si spegne ed esaurisce la sua carica. Guardiola gli mette Alaba alle spalle, nel tentativo di rianimarlo. Prende la via degli spogliatoi prima del 90'

Benzema 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Poi, nella prima azione fotocopia, serve a Ronaldo un cioccolatino da scartare. Fa tutta la differenza del mondo. Quando serve, come il Real

Mueller 6,5 - Porta una buona dose di energia e tanto scompiglio nell'area del Real. In vista del ritorno Guardiola ha un punto fermo da cui partire



IL TABELLINO

REAL MADRID-BAYERN MONACO 1-0

Real Madrid (4-3-3): Casillas 7; Carvajal 6,5, Pepe 6,5 (28' st Varane 6), Sergio Ramos 6,5, Coentrao 7; Modric 6,5, Xabi Alonso 6,5, Isco 6 (36' st Illarramendi sv); Di Maria 6,5, Benzema 7, Ronaldo 6,5 (28' st Bale 6). A disp.: Diego Lopez, Marcelo, Casemiro, Morata. All.: Ancelotti 6,5

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6,5; Rafinha 5,5 (21' st Javi Martinez 6), Boateng 6, Dante 6, Alaba 6; Lahm 6, Schweinsteiger 6 (28' st Mueller 6,5); Robben 6,5, Ribery 5,5 (27' st Goetze 6); Mandzukic 5. A disp.: Raeder, Van Buyten, Contento, Pizarro. All.: Guardiola 5,5

Arbitro: Webb (Inghilterra)

Marcatori: 19' Benzema

Ammoniti: Isco (R)

Espulsi: -