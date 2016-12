Champions League: Ronaldo da record, superato Ibrahimovic 

23:34 - Aspettando il miglior Messi, la Champions è nelle mani di due extreterresti: Ronaldo e Ibrahimovic. Grazie alla splendida doppietta in casa dello Schalke, CR7 è tornato in vetta alla classifica marcatori con 11 reti, una più dello svedese, che appena una settimana fa aveva segnato due gol in casa del Leverkusen. Il duello va avanti: Ronaldo, nella stagione in corso, ha realizzato 41 gol in 36 presenze fra club e Nazionale portoghese.

I numeri parlano chiaro e spiegano che l'"appagamento da Pallone d'Oro", nel caso di CR7, proprio non esiste. Dopo aver vinto a mani basse l'ambizioso premio, Cristiano ha ingranato la marcia meglio e più di prima. Il suo bottino in Champions parla di 11 centri in 6 partite. CR7, infatti, ha pure saltato per affaticamento muscolare la gara del Bernabeu contro il Galatasaray. Eppure, dopo una settimana, si è ripreso il trono dei goleador. Davanti a Ibra, che in questa speciale statistica non scherza: 10 gol in 6 gare. La media di Ronaldo, estesa a tutta la stagione, è leggermente migliore rispetto a Zlatan ("appena" 44 gol in 42 gare). La nuova puntata della saga andrà in scena fra poche settimane, quando Real e Psg - ormai certe del passaggio del turno - lasceranno il palcoscnico ai due solisti migliori del momento.

In Spagna, intanto, presentano il 6-1 del Real in terra tedesca come un evento "barbaro, bestiale e colossale", come scrive Marca. Che insiste: Arancia Meccanica. Giocando anche sul colore della maglie usate dai Merengues a Gelsenkirchen. "Un Real imponente devasta lo Schalke e polverizza la maledizione tedesca". La squadra di Ancelotti, ovviamente, è esaltata, pure dall'altro quotidiano madrileno As: "La conquista di Germania. Ronaldo è il pichichi della Champions. Nessuna squadra ospite aveva mai segnato in Germania in una gara di Coppa dei Campioni". E adesso, chi li ferma più?