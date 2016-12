Champions League: Olympiacos-Manchester United 2-0, Dominguez e Campbell schiantano i Red Devils

23:13 - Impresa dell'Olympiacos che, nell'andata degli ottavi di Champions League, batte 2-0 il Manchester United e si avvicina alla qualificazione. I greci giocano meglio e sfruttano l'atteggiamento rinunciatario dei Red Devils: al 37' Dominguez porta avanti la formazione di Michel, deviando in rete un tiro da fuori di Maniatis. Nella ripresa, invece, è il costaricano Campbell a siglare il 2-0 dopo una bella iniziativa personale.

LA PARTITA

Che fine ha fatto il Manchester United dei tempi d'oro? Beh, quello non c'è più da tempo. Ma si sperava che la musichetta della Champions avesse preservato una squadra che in Europa, nonostante una stagione disgraziata, non aveva mai toppato (4 vittorie e 2 pari nel girone). Invece, solo desolazione. L'encefalogramma è piatto fin dai primi minuti, quando i Red Devils si passano il pallone senza mai affondare il colpo. E, quando perdono il possesso, vanno nel panico e subiscono in tutte le zone del campo la convinzione e l'atletismo dei greci. L'Olympiacos si presenta a questa sfida con un curriculum quasi immacolato: non perdeva dal 27 novembre (2-1 in casa del Psg) e guida il campionato greco con venti punti sulla seconda (24 vittorie e appena 2 pari). E il biglietto da visita sembra condizionare Moyes, che ordina la ritirata dopo una manciata di minuti, e dopo essersi accorto che è quasi impossibile scalfire la perfetta organizzazione di gioco dei padroni di casa.

Ai quali basta il talento del Chori Dominguez, la scaltrezza di Campbell, la profondità di Olaitan per spaccare in due la partita. Dopo mezzo miracolo di Vidic, che all'8' si immola su Perez, i greci passano in vantaggio al 37': tiro da fuori di Maniatis e intuizione di Dominguez, che ci mette il piede e manda al bar De Gea. 1-0 in salsa greca. Dopo lo scossone la gara si riassesta, ma lo United proprio non riesce a ripartire. La palla non gira, mancano i riferimenti in mezzo al campo (Cleverley è ancora troppo acerbo in fatto di personalità) e sciaguratamente la gara scivola via senza sussulti. Moyes non cambia nulla all'intervallo e l'Oly controlla senza affanni. Talvolta viene avanti ma non ha bisogno di accelerare troppo. La fragilità difensiva dei Red Devils è acclarata, ma al 9' è Carrick a confezionare la frittata: Campbell lo supera con un tunnel troppo agevole, poi fa partire una conclusione dai venticinque metri che non dà scampo a De Gea. E' il gol del 2-0. Lo United non riparte nemmeno questa volta, semplicemente non ne ha. La prima occasione arriva a 9' dalla fine, quando Van Persie controlla in area ma spara alto da ottima posizione e senza grossi impedimenti. E' l'inizio della fine: per non andar fuori serve una grande prova a Old Trafford. Quasi un miracolo.



LE PAGELLE

Rooney-Van Persie 5 - Il primo, fresco di rinnovo, dimostra di non valere - allo stato attuale - i 50mila euro al giorno che guadagna. L'olandese ci prova ma si spegne quasi subito. Il portiere dell'Olympiacos non fa una parata

Campbell 7 - Occhio Prandelli. Questo attaccante costaricano ce lo troveremo contro al Mondiale. E' un classe '92 con buona corsa e ottime doti tecniche. L'azione del gol spiega al meglio il suo repertorio

Smalling 4,5 - Gioca un primo tempo da obbrobrio, sbagliando l'impossibile in fase d'appoggio e di copertura. Moyes non lo toglie, perché?

Dominguez 7 - Non è un grande agonista, ma non lo scopriamo certo oggi. Ma negli anni ha conservato la classe. Pregevole l'intuizione sul tiro di Maniatis: il mezzo esterno spiazza De Gea

Evra 6,5 - Per applicazione è l'unico dello United a salvarsi. Non tira indietro la gamba, lotta su ogni pallone ma non gode di un buon contorno



IL TABELLINO

OLYMPIACOS-MANCHESTER UNITED 2-0

Olympiacos (4-2-3-1): Roberto 6; Leandro Salino 6,5, Manolas 6,5, Marcano 6, Holebas 6; Maniatis 6,5, N'Dinga 6; Campbell 7 (22' st Fuster 6), Dominguez 7 (31' st Machado sv), Perez 6 (40' st Valdez sv); Olaitan 6,5. A disp.: Megyeri, A. Papadopoulos, Bong, Samaris. All.: Michel 6,5

Manchester United (4-2-3-1): DeGea 5,5; Smalling 4,5, Vidic 6, Ferdinand 5,5, Evra 6,5; Valencia 5 (15' st Welbeck 5,5), Carrick 5, Cleverley 5 (15' st Kagawa 5,5), Young 5,5; Rooney 5, van Persie 5. A disp.: Lindegaard, Büttner, Fellaini, Giggs, Hernandez. All.: Moyes 4

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 38' Dominguez, 9' st Campbell

Ammoniti: Evra, Ferdinand (M)

Espulsi: -