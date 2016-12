Champions League: offre sesso in cambio di un biglietto per la finale

20:27 - Atletico Madrid-Real Madrid è qualcosa di più di una finale di Champions specialmente, ovviamente, per i castigliani. C'è chi è disposto a tutto per aggiudicarsi uno degli introvabili biglietti, anche ad offrirsi nel senso più materiale del termine. E' il caso di una ragazza di 23 anni che su un sito di annunci online ha offerto il proprio corpo (posizioni, giochini ecc..) in cambio del biglietto per la partita di Lisbona. Proposta indecente o falso?

L'annuncio, rimosso poco dopo dallo stesso portale, ma rimasto online per qualche ora recitava: "Ragazza di 23 anni offre sesso reale per un'ora (posizioni, giochini ecc...) in cambio di un biglietto per la finale di Champions League tra Atletico e Real Madrid, visto che mi piacerebbe andarci con il mio fidanzato e ne abbiamo uno soltanto. Grazie". Una proposta indecente che ha suscitato scalpore. Ma c'è anche la versione maschile, anche qui da verificare in quanto a veridicità del contenuto: "Sesso per donne in cambio di un biglietto per la Champions di Lisbona. Ho 32 anni"