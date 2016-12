Champions League, Mourinho: "Non so se il Chelsea si qualificherà"

17:18 - Dopo le tre sconfitte di Arsenal, City e Manchester United il Chelsea rischia di essere l'unica inglese a qualificarsi ai quarti di Champions League. Ma Josè Mourinho è prudente e non è d'accordo con chi dice che i blues hanno più possibilità delle altre di passare il turno: "Non so se noi ci qualificheremo, non sarà semplice. Infine ha aggiunto: "L'unica cosa sicura è che il vero torneo inizia adesso. Ci sono tutte le migliori, manca solo la Juve".

L'ex allenatore dell'Inter ritiene il Manchester United in grado di passare il turno: "Sono più forti dell'Olympiakos ma devono recuperare una sconfitta pesante". Poi su City e Arsenal, chiamate all'impresa esterna dopo essere uscite sconfitte all'andata, rispettivamente contro Barcellona e Bayern Monaco, ha precisato che "Non sono già eliminate ma, se segnano nei primi minuti la partita si può riaprire".

Lo Special One ha una sola sicurezza: "Qui giocano le migliori. Nella fase a gironi tutte le migliori passano sempre, quest'anno solo la Juve è uscita anticipatamente, ma è un caso. Tutte le migliori avanzano come minimo fino agli ottavi".