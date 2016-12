Champions League, Mourinho: "A cena con Mancini? Proprio no"

15:49 - "A cena con Mancini? Non ci penso proprio. Ho altri progetti per il dopo gara". José Mourinho snobba l'invito del tecnico italiano e Galatasaray e aggiunge: "E' come se i giocatori mi chiedessero una giornata di riposo come premio di una vittoria. Sono io che decido queste cose". E sui due fuoriclasse dei turchi che più potrebbero impensierirlo, Drogba e Sneijder, spiega: "Sono tra i più forti al mondo".

E sempre sulla cena ha detto: "Non ci vado ne se vinco ne se perdo e in più non mi interessa andare a mangiare con chi fa il mio stesso lavoro e con una persona con cui l'unica cosa che ho in comune e l'essere allenatore.

Domanda poi sui rumor che volevano Zanetti pronto per i Blues: "No, Zanetti no" ha risposto seccamente lo Special One. "E' stato un giocatore importante per la mia carriera e sarà per sempre una mio amico, ma appartiene all'Inter. Io non gli ho mai fatto una proposta e non è nei miei piani fargli una proposta. Non è un mio obiettivo", ha chiuso seccamente il portoghese.