Champions League: la Roma è travolgente, 5-1 al Cska Mosca

09:45 - Dopo tre anni di assenza, la Roma torna in Champions con una vittoria roboante: all'Olimpico finisce 5-1 contro il Cska Mosca. I ragazzi di Garcia partono a mille e al 10' sono già in vantaggio di due gol grazie a Iturbe e Gervinho. Poi l'ex Verona si infortuna. Al 20' tris di Maicon, al 31' Gervinho rifinisce su splendido lancio di Totti. Al 5' della ripresa Florenzi costringe all'autogol Ignascevich. Nel finale unica gioia russa con Musa.

LA PARTITA

Tornare in Champions dopo tre anni abbondanti d'assenza e vincere all'esordio per 5-1, era un sogno che neanche i tifosi più ottimisti pensavano di poter realizzare. Ma la Roma è questa. Una squadra forte, che gioca bene a calcio, capace di diventare strabordante quando l'avversario offre un attimo il fianco. La prima partita del girone della morte (dove le insidie maggiori saranno Bayern e City) è archiviata con una vittoria da favola sul Cska, che alla vigilia sembrava preoccupare Garcia (“Al momento i russi non sono i più deboli” confidava l'allenatore ai giornalisti). Invece il match dell'Olimpico, turbato da qualche scontro fuori dallo stadio prima del fischio d'inizio, si rivela da subito una passeggiata. Gervinho e Iturbe affinano due volte l'intesa nei primi dieci minuti: assist dell'uno, gol dell'altro e viceversa. I moscoviti impallidiscono di fronte alla forza d'urto di Totti e compagni, non riescono a porvi rimedio, vanno in tilt. La difesa si apre come il Mar Rosso e per i due esterni è subito un gioco da ragazzi penetrare e concludere.

Sul 2-0, quando la gara è ampiamente in discesa, Doumbia decide di "chiuderla" con un grossolano errore davanti a De Sanctis, dopo una corsa di 50 metri in campo aperto. Alla Roma restano due gol di vantaggio e da quel momento in poi è pura accademia. Maicon, con la complicità "ammirevole" di Akinfeev, sigla il 3-0 con un destro micidiale. Il clima festoso dell'Olimpico è rovinato solo da un infortunio muscolare che spedisce Iturbe in doccia dopo un quarto di partita. Al suo posto Florenzi. Poi il dominio esalta i singoli: Manolas sembra aver conquistato i cuori giallorossi e colmato una volta per tutte il vuoto lasciato da Benatia. Nainggolan sradica agli avversari una marea di palloni, dando il via a feroci ripartenze. Totti, che manca l'appuntamento con il gol dopo quattro anni d'astinenza, ricama le aperture e si rende utile alla manovra. Al 31', da un lancio memorabile del capitano, nasce il poker che è ancora opera di Gervinho: finta sul difensore, rientro sul sinistro e palla in fondo al sacco. L'unica parata di Akinfeev, in una serata sciagurata, arriva al 40' sul tentativo di Pjanic.

La Roma non molla la preda nemmeno in avvio di ripresa. Bel cross di Torosidis e tuffo di Florenzi, che costringe Ignashevich a una deviazione sfortunata che vale il 5-0. Pjanic, in una serata di ordinaria amministrazione, si concede il lusso di sbagliare un altro a pochi passi da Akinfeev, poi la Roma può anche abbassare il ritmo. I tifosi russi, nel settore ospiti, accendono in modo vergognoso una rissa con steward e polizia. In campo il Cska lotta per l'onore a approfitta del calo giallorosso per colpire un paio di traverse (Doumbia e Milanov) e segnare il gol della bandiera con Musa. Arriva, in ogni caso, la prima vittoria della Roma in Champions. Non accadeva dal 23 novembre 2010, in quel caso per 3-2 sempre qui all'Olimpico sul Bayern. La lunga attesa ha avuto un lieto epilogo. Ma i giochi sono appena cominciati: a Manchester, il prossimo 30 settembre, le prime risposte sul grado di maturazione dei ragazzi di Garcia.



LE PAGELLE

Gervinho 8,5 - Il rinnovo del contratto è stato un toccasana per l'attaccante ivoriano, tornato sugli standard di rendimento dello scorso anno. La sua velocità non si scopre certo stasera, ma quella precisione sotto porta è roba un po' inusuale

Iturbe 7 - Bravo e... sfortunato. Il debutto assoluto in Coppa dei Campioni non gli mette paura, così dopo 6' spiazza Akinfeev a tu per tu. Ricambia generosamente l'assist a Gervinho, ma dopo il 3-0 si fa male ed è costretto a uscire

Akinfeev 4,5 - Si conferma un portiere poco affidabile e combina la frittata che vale il 3-0 di Maicon. Poi sfodera un paio di parate su Pjanic, ma la gara è ampiamente compromessa

Totti 7 - Non va solo alla ricerca del gol (sarebbe stato il più anziano di sempre a segnare nella storia della competizione), ma lavora per la squadra. Giostra, ispira, si muove. E con quel piede può metterla ovunque, come sul gol del 4-0

Manolas 7,5 - L'Olimpico è ai suoi piedi sin dai minuti iniziali, quando non si esime dalla lotta. Arriva sempre in anticipo, ci mette il fisico, esce palla al piede. Certo, il Doumbia di questa sera è poca roba, ma il greco trova comunque il modo di emergere

Eremenko 6 - E' l'unico della sua squadra a strappare la sufficienza. Almeno ci prova. Cosa che i compagni, per ottanta minuti abbondanti, non fanno



IL TABELLINO

ROMA-CSKA MOSCA 5-1

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Manolas 7,5 (32' st Yanga Mbiwa 6), Astori 6,5, Torosidis 6,5; Pjanic 6,5, Keita 6, Nainggolan 7; Iturbe 7 (26' Florenzi 6,5), Totti 7, Gervinho 8,5 (26' st Ljajic 6). A disp.: Skorupski, Cole, Paredes, Destro. All.: Garcia 7

CSKA Mosca (4-2-3-1): Akinfeev 4,5; Fernandes 5,5, Ignashevich 4, V.Berezutski 4,5, Nababkin 4,5 (1' st Schennikov 5); Milanov 5,5, Natcho 5; Tosic 5 (8' st Efremov 5,5), Eremenko 6 (21' st Panchenko 5,5), Musa 5,5; Doumbia 4,5. A disp.: Chepchugov, A.Berezutski, Chernov, Bazelyuk. All.: Slutski 4

Arbitro: Fernandez Borbalan (Spa)

Marcatori: 6' Iturbe (R), 10' Gervinho (R), 20' Maicon (R), 31' Gervinho (R), 5' st aut. Ignashevich (C), 37' st Musa (C)

Ammoniti: -

Espulsi: -