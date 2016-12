Champions League, la moviola di Premium Calcio

Milan-Atletico Madrid, arbitro Proença

La brutta entrata di Insua che è costata l'uscita per infortunio a De Sciglio poteva essere anche punita con l'espulsione. Il giocatore dell'Atletico, infatti, entra a forbice sul rossonero e forse viene salvato solo dal fatto che è un intervento laterale e non da dietro. Cartellino arancione, più verso il rosso, però, secondo Pistocchi. Poteva starci anche il rigore per un fallo di Raul Garcia, che in area rifila un calcio in volo a Poli, impedendogli di colpire il pallone. Nel secondo tempo, invece, rischia grosso Bonera, che trattiene chiaramente per la maglia Diego Costa in area: se fosse stato visto, sarebbe stato un fallo da rigore.



Arsenal-Bayern Monaco, arbitro Rizzoli

Perfette le decisioni di Rizzoli e dei suoi collaboratori. Il fallo di Boateng su Ozil è netto (e l'azione non è viziata da fuorigioco), come pure quello di Szczesny su Robben con tanto di cartellino rosso per aver interrotto una chiara occasione da rete.