Champions League: l'Atletico recupera Costa, Real senza Pepe 

20:43 - Lo stadio Da Luz di Lisbona è pronto a ospitare la finale tutta madrilena di Champions League. E' il primo derby cittadino in una finale di Coppa dei Campioni. Real e Atletico ci arrivano col morale a mille. Ancelotti non ha Pepe, ma recupera Benzema. Davanti il duo Ronaldo-Bale, in mezzo al campo Khedira prende il posto di Xabi Alonso. Nell'Atletico c'è Diego Costa. Diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it dalle 20.35.

Le formazioni ufficiali:

Real (4-3-3): Casillas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Coentrao; Di Maria, Modric, Khedira; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. A disp: Diego Lopez, Pepe, Marcelo, Illarramendi, Arbeloa, Isco, Morata. All.: Ancelotti

Atletico (4-4-1-1): Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis; Tiago, Gabi, Koke, Raul Garcia; Villa; Diego Costa. A disp.: Aranzubia, Alderweireld, Sosa, Suarez, Adrian, Diego, Cebolla. All.: Simeone



Diretta tv su Canale 5 e, in esclusiva, sul nostro sito a partire dalle 20.35.