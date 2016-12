Champions League: Juve con Atletico, Olympiacos e Malmoe. Durissima per la Roma

07:41 - Dall'urna di Montecarlo sono usciti i gironi di Champions League: la Juve è nel girone A con gli spagnoli dell'Atletico Madrid, i greci dell'Olympiacos e gli svedesi del Malmoe. Sorteggio duro per la Roma: è nel girone E con i tedeschi del Bayern Monaco, gli inglesi del City e i russi del CSKA Mosca. La prima giornata della fase a gruppi è in programma il 16-17 settembre, la sesta e ultima giornata il 9-10 dicembre. Finale il 6 giugno a Berlino.

Può sorridere la Juve dopo il sorteggio delle avversarie della fase a gironi di Champions League: ci sono sì i Colchoneros di Simeone ma i bianconeri di Allegri hanno evitato sia il Liverpool di Mario Balotelli, inserito in fascia 3, che il Monaco di fascia 4. Come prevedibile, non è andata affatto bene per la Roma, attesa da un girone di ferro con il Bayern di Pep Guardiola e dell'ex Benatia e il Manchester City di Pellegrini. I campioni in carica del Real Madrid sono nel girone B con Liverpool, Basilea e Ludogorets.

Girone A

Atletico Madrid (SPA)

JUVENTUS

Olympiacos (GRE)

Malmoe (SVE)





Girone B

Real Madrid (SPA)

Basilea (SVI)

Liverpool (ING)

Ludogorets (BUL)





Girone C

Benfica (POR)

Zenit (RUS)

Bayer Leverkusen (GER)

Monaco (FRA)





Girone D

Arsenal (ING)

Borussia Dortmund (GER)

Galatasaray (TUR)

Anderlecht (BEL)





Girone E

Bayern Monaco (GER)

Manchester City (ING)

CSKA Mosca (RUS)

ROMA





Girone F

Barcellona (SPA)

Psg (FRA)

Ajax (OLA)

Apoel (CIP)







Girone G

Chelsea (ING)

Schalke (GER)

Sporting Lisbona (POR)

Maribor (SLO)





Girone H

Porto (POR)

Shakhtar (UCR)

Athletic Bilbao (SPA)

Bate Borisov (BLR)

IL CALENDARIO DELLA JUVE

16 settembre

Olympiacos - Atletico Madrid

Juventus - Malmoe

1 ottobre

Malmoe - Olympiacos

Atletico Madrid - Juventus

22 ottobre

Atletico Madrid - Malmoe

Olympiacos - Juventus

4 novembre

Juventus - Olympiacos

Malmoe - Atletico Madrid

26 novembre

Atletico Madrid - Olympiacos

Malmoe - Juventus

9 dicembre

Olympiacos - Malmoe

Juventus - Atletico Madrid

IL CALENDARIO DELLA ROMA

17 settembre

Roma - Cska Mosca

Bayern Monaco - Manchester City

30 settembre

Manchester City - Roma

Cska Mosca - Bayern Monaco

21 ottobre

Cska Mosca - Manchester City

Roma - Bayern Monaco

5 novembre

Manchester City - Cska Mosca

Bayern Monaco - Roma

25 novembre

Cska Mosca - Roma

Manchester City - Bayern Monaco

10 dicembre

Roma - Manchester City

Bayern Monaco - Cska Mosca