Champions League, il Milan a Madrid con la maglia oro 

23:37 - Il bianco delle grandi imprese lascia spazio al giallo oro. Il Milan cambia look per il ritorno degli ottavi sul campo dell'Atletico Madrid. Per la prima volta in questa Champions League, infatti, i rossoneri useranno la maglia oro, presentata nel finale della scorsa stagione nel match casalingo con la Roma. Un taglio netto con la tradizione: Galliani, nei momenti cruciali della storia del Milan, si era sempre affidato alla maglia bianca.

In bianco sono arrivate le ultime due conquiste - Champions e Mondiale per Club - nel 2007. Vero, questa non è una finale, ma rischia di diventare, temporaneamente, l'ultima comparsa del Milan sul palcoscenico della coppa più amata. Il bianco - che storicamente "porta bene" - sarà sostituito da quell'oro che il marketing ha "imposto" l'estate scorsa e il Diavolo non ha ancora usato. Fino al match del 'Calderon'. Il giallo, fin qui presente solo scaramanticamente sulle cravatte di Galliani, potrebbe diventare sinonimo della nuova era. E non solo in caso di qualificazione...