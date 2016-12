Champions League: il Barcellona elimina il Manchester City

11:55 - Il Barcellona batte il Manchester City nel ritorno degli ottavi ed elimina il club inglese dalla Champions League. Al Camp Nou finisce 2-1 con un finale scoppiettante. Dopo un rigore negatogli e un palo colpito, Messi porta in vantaggio il Barcellona al 67'. L'arbitro nega un rigore a Dzeko ed espelle Zabaleta per proteste, con Kompany che trova il momentaneo pareggio all'88'. Due minuti dopo Dani Alves sigla il gol vittoria per i catalani.

LA PARTITA

Barcellona avanti, Manchester City eliminato: nessun evento inatteso dunque dal Camp Nou. Che l'impresa dopo il "suicidio" attendistico dell'andata fosse al limite delle possibilità, se non oltre, degli uomini di Pellegrini, era risaputo. A renderla effettivamente impossibile ci hanno pensato i "soliti noti" verrebbe da dire, Messi-Dani Alves, che come all'andata hanno saputo colpire e capitalizzare gli errori difensivi di Lescott e compagni. Ecco, Lescott e colleghi di reparto: una difesa buona ma sicuramente non all'altezza di un club ambizioso, sul campo e nelle spese di mercato. Il Manchester City ci ha provato, in qualche situazione ha anche spaventato i blaugrana, ma è stato tenuto in vita fino al 67' dall'arbitro e dalla fortuna: uno ha negato un rigore netto a Messi e annullato un gol regolare a Neymar; l'altra ha visto il palo ritardare l'ennesima gioia continentale di Messi. Un extraterrestre con tutti i numeri del caso dalla sua parte.

Proprio questo è il punto: il Barcellona - dicono - non è più quello travolgente di una volta. Se attaccato va in difficoltà e visti i giri a vuoto sempre più frequenti non è la favorita al titolo finale in Champions. Ma c'è un fattore, Messi appunto, in grado di stravolgere tutto se nella serata giusta e in Champions è praticamente sempre la serata giusta. Quello al Manchester City è stato il gol numero 67 nella massima competizione europea, sempre con la maglia del Barcellona, diventando leader della speciale classifica davanti a Raul (66). Inoltre è stata la rete numero 31 nelle sfide a scontro diretto, in 41 gare. Numeri da extraterrestre fatto e finito. Con lui in una forma così, il Barcellona diventa imprevedibile e difficilmente fermabile e il City è stata solo la prima vittima, caduta dopo almeno tre picconate ben assestate al muro inglese.

Eppure qualche carta da giocare il City l'aveva portata con sé pure al Camp Nou, ma ancora una volta Pellegrini si è dimenticato di giocarla al meglio delle sue possibilità, difendendosi oltremodo e contro ogni logica di una squadra composta da fior fior di campioni, specialmente in avanti. Dietro, invece, è un disastro. Inspiegabile dunque il muro alzato, meno dell'andata ma pur sempre eccessivo. Pellegrini si è presentato in Spagna senza una punta di peso centrale ma giocando, bene, sugli esterni. Per tutto il primo tempo quindi le incursioni di Kolarov e Zabaleta sono state semplicemente fini a se stesse, per poi diventare efficaci con l'ingresso in campo di Dzeko. Non è un caso che l'episodio che ha indirizzato la partita dalle parti della Catalogna arrivi al 52' con un miracolo di Valdes proprio sull'attaccante bosniaco sullo 0-0. A far calare il sipario però ci ha pensato Lescott, mister 22 milioni di sterline, impacciato nel regalare a Messi il gol dell'1-0 prima di un finale incandescente con l'espulsione di Zabaleta, per proteste dopo un rigore netto non concesso a Dzeko, e i gol di Kompany e Dani Alves a cavallo del 90'.

LE PAGELLE

Valdes 7 - Fa un solo grande intervento, ma è decisivo. Col risultato in parità toglie il pallone dall'incrocio dei pali su colpo di testa di Dzeko. Salva risultato e qualificazione.

Lescott 5 - Da mani nei capelli la sua prestazione. L'apoteosi nel modo goffo con cui regala il gol a un certo numero 10 del Barcellona.

Messi 7 - Quando bisogna essere decisivi, lui c'è. Segna, colpisce il palo, si fa stendere in area. Fa tutto più o meno lui. E basta così.

Dzeko 6,5 - Il suo ingresso in campo dà un senso allo schieramento di Pellegrini. E' l'uomo più pericoloso, ma sfortunato.



IL TABELLINO

BARCELLONA-MANCHESTER CITY 2-1 (and. 2-0)

Barcellona (4-3-3): Valdes 7; Dani Alves 6,5, Piqué 6, Mascherano 6, Jordi Alba 6; Xavi 6,5, Busquets 6, Iniesta 7; Fabregas 5,5, Messi 7, Neymar 5 (35' st Sanchez sv). A disp.: Pinto, Puyol, Bartra, Adriano, Song, Pedro. All.: Martino 6.

Manchester City (4-2-3-1): Hart 6; Zabaleta 6, Kompany 6, Lescott 5, Kolarov 6; Fernandinho 6, Yaya Touré 6,5; Silva 5,5 (27' st Negredo 5), Milner 5, Nasri 5 (29' st Jesus Navas 5,5); Aguero 5 (1' st Dzeko 6,5). A disp.: Pantilimon, Boyata, Clichy, Javi Garcia, Milner. All.: Pellegrini 5.

Arbitro: Lannoy (Francia)

Marcatori: 22' st Messi (B), 43' st Kompany (M), 46' st Dani Alves (B)

Ammoniti: Fabregas (B); Fernandinho, Kolarov, Zabaleta, Kompany (M)

Espulsi: 33' st Zabaleta (M) per somma di ammonizioni