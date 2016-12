18 febbraio 2014 Champions League: City-Barcellona 0-2, Messi ipoteca i quarti La Pulce sblocca su rigore, il raddoppio è di Dani Alves. City in 10 per il rosso a Demichelis di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

13:58 - Il Barcellona espugna 2-0 l'Etihad Stadium e prenota i quarti di finale di Champions League. Il Manchester City, poco coraggioso, controlla per tutto il primo tempo, dove l'unica occasione capita a Xavi (parata di Hart). Nella ripresa si scatena Messi, che all'8' si procura il rigore e l'espulsione di Demichelis: poi si presenta sul dischetto e fa 1-0. Gli inglesi hanno una timida reazione, ma al 90' subiscono il bis: a segno Dani Alves.

LA PARTITA

Sarà anche il Barcellona peggiore degli ultimi anni – parafrasando Mourinho – ma la formazione catalana continua a vincere quando conta. E, con 90' di anticipo rispetto alle previsioni, ipoteca il passaggio ai quarti di finale meno scontato – questo sì – degli ultimi anni. E' un Barça certamente diverso, che concede qualcosina di più in fase d'impostazione e il cui possesso palla per lunghi tratti è stagnante. Ma poi bastano un paio di colpi alla manovella e Messi torna l'extraterrestre di sempre, chiudendo il discorso partita e qualificazione in men che non si dica. Precisamente, lo spazio di un'azione. In cui riesce a incunearsi per la prima volta fra i due difensori centrali e costringe Demichelis a un fallo da ultimo uomo che diventa sinomino di rigore ed espulsione. Giusto una manciata di secondi per zittire l'Etihad Stadium e rinviare i sogni di gloria del City, che aspettava da tempo l'occasione buona. Prima di celebrarne il funerale resta la gara di ritorno, anche se molto difficilmente il Barça si lascerà azzannare in casa.

L'atteggiamento imposto da Pellegrini alla sua squadra desta qualche sospetto fin dai primi minuti. Un po' di pressing alto, subito smorzato dal possesso palla del Barcellona che, come raccontato, non produce occasioni a iosa. Anzi, in tutto il primo tempo Hart si limita a un parata. Ma è in fase offensiva che non c'è traccia dei Citizens. Yaya Touré gioca col freno a mano tirato e solo una folata, a cavallo del 30', genera un paio di chance (colpo di testa di Kompany e tiro da fuori di Negredo) su cui Valdes si prodiga bene. Tutto qua. Il City si limita ad aspettare e non riesce a ripartire. Il classico atteggiamento da “provinciale”, per niente legittimato dal calibro dei suoi giocatori. Il 4-4-1-1 è fatto a misura per una gara attenta in copertura, ma poco efficace in ripartenza. Il risultato è il solito tiki-taka blaugrana passibile di sbadigli.

Dai e dai, qualcosa nei meccanismi del Manchester comincia a scricchiolare. E Demichelis, fin lì protagonista difensivo quasi immacolato, si perde Messi al limite dell'area e poi lo atterra come un furia. Il contatto c'è tutto, resta da capire dove cominci e dove si concluda. Ma l'arbitro Eriksson ha pochi dubbi: rosso per l'ex difensore del Bayern e calcio di rigore. Messi trasforma e la gara si mette in discesa. Il City stavolta barcolla. Pellegrini ricorre a Lescott e affida le chiavi del centrocampo a Nasri. Dal francese arrivano le iniziative migliori, ma il Barça rischia subito di raddoppiare se non fosse per alcuni interventi risolutori della difesa (o la scarsa mira degli attaccanti). Poi il Barça, che sente già in tasca la qualificazione, abbassa il ritmo e tira i remi in barca, facendo trapelare un po' di sufficienza. Ma Valdes tiene e neanche a Dzeko riesce l'impresa di riaprire il discorso. Nel finale, con l'ingresso di Neymar, il campo si allarga e da destra nasce il gol del raddoppio blaugrana con Dani Alves: questo sì che è un'ipoteca. Il Barça peggiore degli ultimi anni ce l'ha (quasi) fatta: come sempre.



LE PAGELLE

Messi 7 - Gioca un primo tempo in ombra, ma quando accende l'interruttore non ce n'è per nessuno. Decide tutto in un minuto (settimo gol in questa Champions) e avrebbe anche il pallone buono per raddoppiare. E' magnanimo, poi arriva Dani Alves

Silva 6,5 - Prova a ricavarsi un po' di spazio nella partita che Pellegrini - colpevolmente - ha deciso di non cucirgli addosso. Crea apprensione a Valdes nel finale, ma è davvero troppo solo

Dani Alves 7,5 - Migliore in campo. La propensione offensiva è costante, forsennata per tutto l'arco dei 90'. Segna il gol della qualificazione, ne sfiora un altro in modo clamoroso. Trova l'intesa con Neymar dal suo ingresso in campo

Negredo 6 - Esce fra gli applausi dello stadio, ma è una serata in cui ha pochi palloni giocabili. Non è colpa sua, anzi si batte come un leone. E ci prova anche dalla distanza senza particolare fortuna

Valdes 7 - Sempre attento. Impeccabile nelle uscite alte e nelle poche parate per cui è chiamato in causa. Merita, per una sera, l'agognato aumento di stipendio che il Barça non ha intenzione di concedergli. Infatti se ne andrà



IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-BARCELLONA 0-2

Manchester City (4-4-1-1): Hart 6; Zabaleta 6, Kompany 6,5, Demichelis 5, Clichy 5,5; Jesus Navas 5,5 (13' st Nasri 6), Touré 5,5, Fernandinho 5,5, Kolarov 5 (13' st Lescott 6); Silva 6,5; Negredo 6 (29' st Dzeko 6). A disp.: Pantilimon, Richards, Javi Garcia, Jovetic. All.: Pellegrini 5

Barcellona (4-3-3): Valdés 7; Alves 7,5, Piqué 6,5, Mascherano 6,5, J.Alba 6; Busquets 6, Xavi 6,5, Fabregas 6 (41' st Sergi Roberto sv); Sanchez 6 (29' st Neymar 6), Messi 7, Iniesta 6,5. A disp.: Pinto, Bartra, Adriano, Song, Pedro. All.: Martino 6,5

Arbitro: Eriksson

Marcatori: 9' st rig. Messi, 45' st Dani Alves

Ammoniti: Negredo, Kolarov (M), Dani Alves, Mascherano (B)

Espulsi: 8' st Demichelis (C) per fallo su chiara occasione da gol