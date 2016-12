Champions League: Borussia show in Russia, 4-2 allo Zenit

23:13 - Troppo Borussia per lo Zenit: a San Pietroburgo il Dortmund si impone 4-2 nell’andata degli ottavi di Champions e ipoteca il passaggio del turno. Micidiale l’avvio dei gialloneri, che dopo 5 minuti sono già sul 2-0 con le reti di Mkhitaryan e Reus. Reazione russa nella ripresa con la rete di Shatov, ma poi sale in cattedra Lewandowski che ristabilisce il doppio vantaggio. Hulk accorcia di nuovo su rigore, ma ancora il polacco chiude i conti.

Al Petrovskij gli uomini di Jurgen Klopp entrano in campo con un atteggiamento da grande squadra e i risultati non tardano ad arrivare: è il 4’ quando Reus viene liberato da uno splendido tacco di Lewandowski, serve l’armeno Mkhitaryan che da centro area lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Lodygin. L'estremo difensore russo un minuto dopo viene trafitto di nuovo: stavolta tocca proprio a Reus colpire, capitalizzando al volo lo stop di Grosskreutz. È 2-0, e per lo Zenit di Luciano Spalletti la qualificazione sembra già un miraggio.



I russi, che non riescono a reagire nel corso della prima frazione di gioco, ci provano nella seconda e al 57’ riaprono la gara con il destro di Shatov, giunto al termine di un’azione tambureggiante in cui a negare il gol dello Zenit ci avevano pensato prima il salvataggio di Piszczek sul pallonetto di Hulk poi il palo sul tentativo di Rondón. Il pubblico si infiamma ma viene gelato poco dopo dal migliore in campo, quel Robert Lewandowski che in Europa ha già dimostrato di poter fare la differenza ovunque: suo il 3-1 tedesco al 61’, grazie a un diagonale innescato dall’assist di Piszczek. Non finisce qui, comunque, perché il terzino destro del Dortmund commette un fallo in area su Fayzulin, al termine di un’azione insistita dei padroni di casa. Dal dischetto, Hulk trasforma il rigore quando il cronometro è giunto al 69’. A frustrare definitivamente l’entusiasmo del Petrovskij, tuttavia, è ancora una volta il bomber polacco classe 1988, incrociando di destro su invito di Reus. È troppo per lo Zenit, a cui non resta che arrendersi alla supremazia dei ragazzi terribili di Jurgen Klopp, a un passo dall’approdo ai quarti della massima competizione continentale.