Champions League: Atletico, omaggio ad Aragones sulla maglietta

11:52 - L'Atletico Madrid renderà omaggio a Luis Aragones in occasione della finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma sabato sera allo stadio 'Da Luz' di Lisbona. Sul colletto della maglietta che indosseranno i giocatori di Simeone comparirà infatti il nome del grande ex giocatore ed ex allenatore dei Colhoneros, scomparso il 1 febbraio scorso in una clinica di Madrid.