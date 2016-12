Champions League, Atletico-Milan: formazioni ufficiali

19:56 - Il Milan ci crede. Contro l'Atletico Madrid, la squadra di Seedorf vuole l'impresa ribaltando così l'1-0 patito nella gara d'andata (gol del solito Diego Costa). I rossoneri si affidano al ritrovato Balotelli e alle giocate di Kakà, l'ex Real che si carica per una serata che potrebbe essere davvero speciale. Per passare il turno il Milan dovrà vincere con due gol di scarto, oppure con uno di scarto ma segnandone almeno due. Con lo 0-1 si va ai supplementari.

19:38 ATLETICO-MILAN: FORMAZIONI UFFICIALI

Atletico Madrid (4-4-1-1): Courtois; Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luis; Arda Turan, Gabi, Mario Suarez, Koke; Raul Garcia; Diego Costa. A disposizione: Aranzubia, Alderweireld, Insua, Cristian Rodríguez, Sosa, Diego, Villa. Allenatore: Simeone

Milan (4-2-3-1): Abbiati; Abate, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Essien; Poli, Taarabt, Kakà; Balotelli. A disposizione: Amelia, De Sciglio, Mexes, Zaccardo, Muntari, Robinho, Pazzini. Allenatore: Seedorf

19:15 MILAN E ATLETICO ARRIVATI ALLO STADIO

I pullman del Milan e dell'Atletico Madrid sono arrivati allo stadio Vicente Calderon.

17:40 SPUNTINO E POI VERTICE CON SEEDORF

Ci si prepara alla partenza verso il Vicente Calderon (in pullman, alle 19). Per i giocatori rossoneri è il momento dello spuntino prepartita, prima di accomodarsi nella sala riunioni per il vertice tecnico con Seedorf, previsto per le 18,30. Non serve molto, la partita è già stata preparata. Una ventina di minuti, e poi via, verso lo stadio.

17:15 BALOTELLI CERCA IL PRIMO GOL

Mario Balotelli ha segnato 7 gol in Champions League nelle stagioni con Inter, Manchester City e Milan. Ma tutte le 7 reti le ha messe a segno nella prima fase a gironi. Nel turni a eliminazione diretta, Balo è ancora a quota zero, e quella di questa sera sarebbe l'occasione migliore. Per cominciare.

16:50 CONCLUSO IL PRANZO UEFA

Il pranzo dell'Uefa si è concluso. All'incontro con Galliani e Barbara Berlusconi e i dirigenti dell'Atletico Madrid, c'erano anche Demetrio Albertini e Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni Uefa.

16:35 IL MILAN CONFERMA LA MAGLIA ORO

Il Milan questa sera scenderà in campo con la casacca europea color oro. E' la terza maglia del club, e sarà usata per la prima volta nel corso di questa stagione.

16:18 L'ATLETICO COL LUTTO AL BRACCIO

I calciatori dell'Atletico Madrid questa sera scenderanno in campo con la fascia nera al braccio, in memoria delle vittime degli attentati nella capitale spagnola dell'11 marzo 2004, conosciuti come 11-M e in cui morirono 191 persone. Quel giorno ci furono una serie di attacchi terroristici ad alcuni treni locali. L’Uefa, fa sapere l'Atletico, ha accettato la proposta avanzata dal club madrileno.

16:05 ATLETICO MADRID, PARLA IL PRESIDENTE

Henrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, al termine del pranzo-Uefa. "Conosco il Milan, è una gardne squadra e stasera tutti si aspettando una grande partita. Le voci di mercato sul nostro portiere Courtois? Succede sempre così, quando siamo alla vigilia di grandi partite, qualcuno le mette in giro per crearci problemi. Ma siamo superiori a queste faccende".



15:30 NELLA NOSTRA FOTO I BAGARINI AL "LAVORO"



15:00 IL COLLOQUIO SEEDORF-ANCELOTTI

Seedorf ha incontrato Ancelotti: "Ho chiamato Ancelotti e ci ho parlato, mi ha augurato buona fortuna. Il paragone fra me e Isco fatto da Ancelotti? Mi è piaciuto. L'ho sentito e mi è piaciuto il paragone visto che Isco ha tanto talento. È bello vederlo giocare, in lui rivedo alcuni miei gesti".



14:40 I CONSIGLI DI ALBERTINI

Demetrio Albertini, ex Milan e Atletico, parla ai rossoneri: "Il Milan deve fare una partita come quella dell'andata. Sarà una gara bellissima, tra il Milan che ha scritto la storia europea del calcio e l'Atletico che sta spezzando l'egemonia Barcellona-Real. Il mio cuore? E' rossonero. Balotelli? Deve fare bene questa sera, senza pensare alla Nazionale e al Mondiale. E' un grande talento e a lui chiediamo soltanto continuità di rendimento"

14:20 GALLIANI E LA STORIA DEL MILAN

Pranzo Uefa che sta per cominciare fra i dirigenti del Milan e dell'Atletico Madrid, ed ecco Adriano Galliani: "Il Milan ha una grande storia nella Champions League e spero che questa storia stasera ritorni. La nostra è una formidabile predilezione per eventi così".



13:00 IL MENU D'EUROPA PER I ROSSONERI

La mattinata dei rossoneri si chiude con il pranzo, menu fisso secondo le regole prepartita, nel ristorante dell'albergo. L'appuntamento per il dopo-pranzo e dopo il riposo è per la merenda e la riunione tecnica che Seedorf ha fissato, sempre in albergo, per le 18,45, prima della partenza verso lo stadio.

12:20 TAARABT E IL 3-0 DELL'ANDATA

Intervista ad As di Adel Taarabt. "All'andata poteva finire 3-0 per noi, per il gioco espresso e le occasioni avute. Un grande portiere avversario e un pizzico di sfortuna hanno prodotto l'1-0 per l'Atletico. Ma proprio quella partita ci ha fatto capire che possiamo vincere qui a Madrid. Faremo di tutto per farlo".

11:56 IL BANCHETTO UEFA ALLE 14,30

Il banchetto Uefa è stato programmato per le 14,30 alla Taberna del Capitàan Alatriste. Assieme ai dirigenti del Milan e dell'Atletico Madrid, ci sarà anche Demetrio Albertini, vicepresidente della Federcalcio e anche ex giocatore del Milan e dell'Atletico Madrid.

11:50 SEEDORF RADUNA IL GRUPPO AL PARQUE DEL RETIRO

La passeggiata dei rossoneri ha avuto una meta: il Parque del Retiro, polmone verde di Madrid, dove i giocatori si sono sistemati ai tavoli di un bar godendosi il sole e chiacchierando un po' tra loro. Un modo un po' diverso di prepararsi alla partita: queste di Clarence Seedorf sono piccole cose, ma hanno tutte una ragione di essere fatte.

11:35 A SPASSO PER MADRID

Colazione e passeggiata per le vie di Madrid, o meglio: le vie attorno all'albergo che ospita il Milan. La mattinata dei rossoneri, aspettando mezzogiorno, continua così. Distrazioni per evitare la pressione, che comunque -è evidente- è parecchia.

10:50 BARBARA BERLUSCONI A MADRID

Barbara Berlusconi è a Madrid per sostenere la squadra. Insieme ad Adriano Galliani parteciperà al pranzo Uefa con i dirigenti dell'Atletico Madrid.



10:30 LA PRIMA PAGINA DI AS E' TUTTA PER COURTOIS

La prima pagina di As, quotidiano sportivo madrileno, dedica (insolitamente) ampio spazio all'Atletico Madrid e alla sfida di questa sera contro il Milan. L'uomo copertina è il portiere dei Colchoneros Courtois e il titolo è inequivocabile: "L'uomo del giorno". Sarà in campo stasera, ma di lui si parla anche di mercato e di un suo possibile trasferimento al Real Madrid, via Chelsea. Meno spazio per Marca che si concentra sulle vicende di casa Barcellona con la crisi di Messi. Il giornale spagnolo però spinge con un piccolo taglio gli uomini di Simeone: "In 53mila per la sfida al Milan".

10:00 PREMIATO DEMETRIO ALBERTINI

Prima della sfida del Calderon, Demetrio Albertini, che è stato anche un ex dell'Atletico verrà premiato proprio per aver vestito la maglia biancorossa.



09:30 PARTITA A RISCHIO: MILLE I TIFOSI ROSSONERI

La gara del Calderon è considerata a rischio dalla commissione violenza della Uefa. In mattinata è prevista una riunione tra Uefa e dirigenti della due squadre per avere chiara la situazione. Da Milano in arrivo anche agenti della Digos oltre a circa mille supporter rossoneri.