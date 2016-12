27 agosto 2014 Champions League: Athletic Bilbao-Napoli 3-1, partenopei in Europa League La squadra di Benitez va in vantaggio con Hamsik ma subisce la rimonta dei baschi, a segno con Aduriz (doppietta) e Gomez di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Niente da fare per il Napoli, che perde 3-1 con l'Athletic Bilbao e manca così la qualificazione alla fase a gironi della Champions. A San Mamés, nel ritorno del playoff (1-1 all'andata), la squadra di Benitez va in vantaggio con Hamsik (47') ma poi - complici tre errori dei partenopei - subisce la rimonta dei baschi: Aduriz ribalta il risultato tra il 61' e il 69', Gomez mette il punto esclamativo al 74'. Gli azzurri finiscono in Europa League.

LA PARTITA

Tre disattenzioni ingiustificabili, che al San Mamés diventano un suicidio in piena regola. Il Napoli crolla su se stesso a mezz'ora dall'impresa, che era vicina e soprattutto possibile. A portata di mano. A portata di una squadra per la quale, adesso, la stagione è già cambiata ancora prima di cominciare.



La strategia di Benitez - così dice la scelta dell'11 titolare - è chiara: reggere in qualche modo a centrocampo, sfondare sulle fasce e colpire con Higuain; d'altronde l'1-1 dell'andata obbliga gli azzurri a giocare con coraggio. E quindi ecco Ghoulam al posto di Britos e Mertens per Insigne, mentre Gargano - preferito a Inler - in mezzo al campo serve per contenere l'energia basca. L'avvio è promettente, con Callejon (8') e Higuain (16') subito pericolosi e la squadra che, in generale, non si fa schiacciare dall'infernale clima che si respira al San Mamés. Dal 20' in poi, però, la supremazia fisica dei baschi emerge prepotente e per il Napoli c'è ben poco da fare. Bisogna rimanere lì a soffrire, nella propria metà campo, confidando in una ripartenza-lampo che possa creare problemi ai lenti centrali dell'Athletic. Non succede mai, perché dalla difesa partono esclusivamente inutili e imprecisi lanci lunghi mentre il centrocampo (Gargano-Jorginho) non è in grado di ispirare i quattro davanti.



La svolta sembra arrivare a inizio ripresa, quando Hamsik - sino a questo punto completamente estraneo al match - dal limite dell'area sblocca la gara con un sinistro che sfiora il palo e si infila alle spalle di Iraizoz (47'). L'inerzia del preliminare s'inverte all'improvviso, ma allo stesso tempo l'Athletic reagisce rabbiosamente mentre il Napoli allenta la tensione. E l'harakiri, dietro l'angolo, si manifesta puntuale nel giro di tredici minuti. Aduriz, perso da Maggio sugli sviluppi di un corner, trova l'1-1 al 61'; sempre Aduriz regala il bis sfruttando un clamoroso malinteso tra Albiol e Rafael, che si fanno beffare dal 33enne attaccante spagnolo. Poi, al 74', la difesa del Napoli vede Aduriz in fuorigioco e si ferma, così da poter ammirare con più chiarezza l'incursione di Ibai Gomez (lui no, non si ferma) che vale il definitivo 3-1. Benitez, forse per esorcizzare lo spettro dell'eliminazione, alla vigilia aveva messo le mani avanti: "Se dovesse andare male, non cambierebbe nulla per me e per il nostro progetto". Ora provi a spiegarlo ad Aurelio De Laurentiis.

LE PAGELLE



Mertens 4,5 - Ruba il posto a Insigne, ma fallisce la prova più importante. Mai uno spunto, non supporta Higuain come Benitez si aspetterebbe.



Jorginho 4,5 - Senza Inler tocca (toccherebbe) a lui organizzare il gioco, ma sprofonda insieme a Gargano.



Maggio 4 - Qualche timida iniziativa nel primo tempo. Nella ripresa dimentica Aduriz in occasione dell'1-1 e Gomez nel 3-1.



Ghoulam 4,5 - Preferito a Britos per le caratteristiche decisamente più offensive, spinge poco e pure male. Disastroso in fase difensiva dove è spesso saltato e, peggio, fuori posizione.



Aduriz 7,5 - Decide la sfida con due gol da bomber di razza, è straordinario il suo costante lavoro per la squadra.

IL TABELLINO



ATHLETIC BILBAO-NAPOLI 3-1

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Iraizoz 6; De Marcos 6,5, Gurpegi 6, Laporte 6, Balenziaga 7; Iturraspe 7, Rico 6,5; Susaeta 6,5 (27' st Lopez 6), Benat 5,5 (13' st Ibai Gomez 7), Muniain 6 (40' st San José sv); Aduriz 7,5.

A disp.: Iago, San José, Iraola, Etxeita, Moràn. All.: Valverde 7

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 4, Albiol 5, Koulibaly 5,5, Ghoulam 4,5 (11' st Britos 5); Gargano 5, Jorginho 4,5; Callejon 4,5, Hamsik 6 (25' st Insigne 5,5), Mertens 4,5 (32' st Zapata sv); Higuain 6.

A disp.: Andujar, Zuniga, Henrique, Inler, Zapata. All.: Benitez 5

Arbitro: Cakir (Turchia)

Marcatori: 2' st Hamsik (N), 16' st e 24' st Aduriz (A), 29' st Gomez (A)

Ammoniti: Susaeta (A); Ghoulam, Higuain, Gargano (N)

Espulsi: -