Champions League, Ancelotti punta Paisley ed il record

Non solo la decima del Real Madrid, anche il tris di Ancelotti. Alla sua quarta finale, sabato nella sfida contro l'Atletico Madrid, il tecnico emiliano può vincere per la terza volta la Champions . L'ha già vinta in due occasioni, ma con un altro successo eguaglierebbe il record di Bob Paisley, storico allenatore del Liverpool, unico ad averla vinta 3 volte, sempre alla guida dei "Reds". Dato che rende ancora più interessante la finale di Lisbona.

Ancelotti riuscirebbe anche a fare meglio, visto che i tre successi di Paisley (1977, 1978 e 1981) sono tutti sulla panchina della stessa squadra. Carletto potrebbe, invece, essere il primo a vincere 3 Champions su due panchine diverse, dopo i due trionfi rossoneri del 2003 e del 2007. Fare il tris garantirebbe anche di fare meglio di giganti della panchina come Sacchi, Ferguson, Lippi, Del Bosque, Guardiola e Mourinho, tanto per citarne alcuni.



L'allenatore del Real Madrid è, tra l'altro, nell'elenco ristretto di tecnici che hanno vinto questa coppa sia da calciatori che da allenatori. Una lista ristretta di cui fanno parte Munoz, Trapattoni, Cruyff, Rijkaard e Guardiola. Grande occasione, dunque. Ma bisognerà fare i conti con un certo "Cholo" Simeone. Lui la Champions non l'ha mai vinta.