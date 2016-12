Champions League, Ancelotti: "La finale? Ci abbiamo pensato per tutta la stagione"

10:44 - Il Real non vede l'ora di scendere in campo e andare all'assalto della Decima: "Aspettiamo questo momento da un'intera stagione - spiega Ancelotti in conferenza stampa -. C'è tanta attesa e un po' di preoccupazione". Sulla formazione: "L'ultimo allenamento sarà importante per valutare le condizioni di Pepe e Benzema, Ronaldo sta bene. So già chi far giocare al posto di Xabi Alonso". Il Milan? "Il futuro è domani, non penso ad altro".

Il tecnico di Reggiolo sogna la terza Champions della sua carriera da allenatore: "L'attesa per una finale è sempre la solita. Si è soddisfatti di esserci e non manca un pizzico di preoccupazione. Ma sappiamo bene che questa è 'la finale'. Potremmo vincere la Decima". Poi un giudizio sul duello con l'Atletico di Simeone: "Noi vogliamo mettere in campo le nostre caratteristiche. Sarà una partita molto equilibrata da un punto di vista tattico. Anche l'Atletico cercherà di imposrsi. Noi dobbiamo difendere bene e attaccare bene. Ultimamente faccio molti sogni e mi capita di rivedere quella gara col Bayern in Germania... Spero riusciremo a rirproporla in campo". E quando si parla di Ancelotti non manca un accenno sul suo futuro, magari a tinte rossonere: "Sono il sogno di Berlusconi? Io penso a domani e basta. So che la stampa italiana parla di questa storia, non mi sorprendo più di tanto".

Sensazioni contrastanti rispetto alle vigilie vissute da allenatore del Milan? "Ricordo bene la conferenza prima della finale del 2007, pensavo che potesse essere l'ultima. Per questo ho deciso di provare a divertirmi e vivere questo momento fino in fondo. Per fare una buona gara serve soprattutto tranquillità. Con la squadra bisogna parlare delle cose più importanti e farlo in modo chiaro". Sull'Atletico: "La fortuna di un allenatore è avere un grande rapporto con i suoi giocatori e metterli nella condizione di dare il massimo. Penso che ci sia un grande legame fra Simeone e i suoi, hanno vinto la Liga e il suo lavoro è stato fantastico". Un giornalista gli chiede se il Real è pronto alla lotteria dei rigori: "I rigori non li ho preparati anche se c'è una lista di calciatori pronti a tirarli. Non possiamo impostare la partita pensando che si arrivi ai rigori, ma bisogna essere pronti".