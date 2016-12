Champions League, Ancelotti: "Il Real già in finale? Magari..."

19:20 - "Il Real già in finale? Magari...": Carlo Ancelotti risponde con un sorriso alla provocazione di Pep Guardiola, che descriveva l'ambiente madrileno un po' troppo sicuro di sé in vista del ritorno di Champions col Bayern. "Non penso che le frasi di Pep fossero cattive - spiega -. Abbiamo grandi calciatori sotto il profilo fisico, ma partiamo da un piccolo vantaggio che è quello dell'andata. Il modulo? Non è importante, conta di più l'aspetto mentale".

"La gara di domani è complicata - spiega ancora il tecnico di Reggiolo -. Non penso ci sia qualcuno così tonto da pensare che siamo già in finale. Abbiamo un vantaggio e proveremo a sfruttarlo. Guardiola? Non penso ci disprezzi". Difficilmente il tipo di gara si allontanerà da quella dell'andata: "Noi e il Bayern abbiamo filosofie di gioco diverse, quindi ognuno seguirà le proprie. Coi nostri attaccanti faremmo fatica a giocare palla a terra, hanno bisogno di spazio. Ad ogni modo, credo che la cosa fondamentale sia l'aspetto mentale".

In passato il suo Milan riuscì ad espugnare Monaco di Baviera (2-0, ma era all'Olimpic Stadium): "E' vero, ho buoni ricordi legati a questa città. Ma non ne ho parlato ai ragazzi. Tutta la rosa è in grandi condizioni e non sarà facile sceglierne undici. L'unica cosa che dobbiamo evitare è l'atteggiamento avuto a Madrid nei primi minuti di partita. Se saremo così timidi rischieremo molto". Bale? "E' in ottime condizioni e sta migliorando a vista d'occhio". Arriva anche una domanda sui possibili contatti con Manchester United o Chelsea per la prossima stagione: "Non vedo perché dovrei sentire altre squadre. Qui sto bene e voglio restarci a lungo. E poi ho una semifinale da giocare".