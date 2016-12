Champions, la semifinale fa ricco il Psg: premio di 450mila euro a giocatore

10:27 - Con un maestro come Mino Raiola e Ibrahimovic a trattare, al Psg i giocatori se la passano davvero alla grande. Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, l'eventuale promozione dei parigini alle semifinali di Champions (domani sera il match decisivo a Londra: si parte dal 3-1 per Ibra e compagni dell'andata) porterebbero nelle casse di ciascun giocatore la bellezza di 450mila euro. Niente, ovviamente, in confronto al milione secco promesso in caso di vittoria.

La cifra, impressionante, deriverebbe dalla somma dei 100mila euro concordati per l'accesso agli ottavi, dei 150 per i quarti e dei 200 per l'approdo in semifinale. Questa generosità eccessiva costerebbe dunque agli sceicchi 30 milioni circa, la metà di quanto incasserebbe il Psg per la vittoria della Champions. Non basta, perché Ibra - che ha trattato a nome della squadra - ha strappato anche la bellezza di 400mila euro a capoccia per il successo, ormai praticamente scontato, in Ligue 1. Giusto per capire quanto sia clamoroso il premio, va ricordato che la Federazione francese, ad esempio, pagherà 200mila euro ogni giocatore in caso di vittoria al prossimo Mondiale in Brasile, che il Real ne verserà 500mila in caso di vittoria della Champions, trofeo che manca ai blancos da 12 anni e che, nel 2012, Roman Abramovich aveva pagato 650mila a testa per l’attesa vittoria in campionato.