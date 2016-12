Champions, l'allenatore del Malmoe: "Non avremo pressioni contro la Juve" 

10:10 - L'allenatore del Malmoe, avversario della Juve in Champions, Age Hareide non teme gli avversari: "Ritengo che la Juventus pensi di ottenere tre punti contro di noi, considerando difficili altre gare. Tuttavia, hanno rispetto nei nostri confronti perché devono vincere a tutti i costi contro di noi. Al contrario, non abbiamo questa pressione di vincere". La tecnica che l'allenatore norvegese indica è di "correre tanto, faremo un calcio fisico".

L'allenatore del Malmoe ha intenzione di sfruttare la fatica dei bianconeri per prevalere: "La Juventus ha iniziato da poco la stagione, è questo il nostro punto forte. Verso la fine, contro l’Udinese erano abbastanza stanchi, mentre noi ora siamo abituati a giocare tre partite alla settimana. Se sfruttiamo il nostro punto forte abbiamo una chance: vogliamo giocare il meglio possibile e avere il coraggio di farlo. Abbiamo gli attaccanti migliori della Svezia, e questo è un altro nostro punto forte".