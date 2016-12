Champions: Juve in seconda fascia, Napoli in terza. Roma a rischio

14:05 - In attesa dei preliminari e del sorteggio previsto il 28 agosto a Montecarlo, la Uefa ha pubblicato i coefficienti delle partecipanti alla Champions. Le posizioni, se si escludono le teste di serie, non sono pienamente definite ma è possibile provare a prevedere il destino delle italiane. Nessun dubbio per la Juve in seconda fascia mentre la Roma è in bilico tra terza e quarta. Il Napoli, se passerà il play off, finirà quasi certamente in terza.

Gli abbinamenti dipenderanno dall'esito dei turni preliminari. La Roma, ad esempio, dovrà tifare per le squadre con un coefficiente Uefa più basso del proprio per evitare un girone di ferro. Stessa cosa per il Napoli, anche se la posizione dei partenopei in terza fascia sembra abbastanza sicura, preliminari permettendo. La Juventus, tra le squadre della seconda fascia, è quella con il coefficiente più alto (80.387) due punti in meno del Borussia Dortmund. Insomma, per i bianconeri la semifinale di Europa League dello scorso anno è servita a qualcosa. Oltre alla squadra di Klopp, le altre teste di serie sono: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Benfica, Atletico Madrid e Shalke 04.