Champions: Juve con Tevez-Llorente, Barzagli non convocato

08:31 - La Juve anti-Malmoe non presenterà sorprese dell'ultimo minuto anche se nell'elenco dei 21 convocati non figura il nome di Barzagli. Confermate le assenze di Pirlo e Vidal, ci saranno, invece, tutti gli altri, compreso il rientrante Chiellini. Il difensore sarà al suo posto nel 3-5-2 confermato per il debutto stagionale in Cahmpions. A centrocampo Asamoah prenderà il posto dello squalificato Pereyra, mentre davanti confermata la coppia Tevez-Llorente.

Quanto all'assenza di Barzagli, la stessa Juve ha specificato che non si tratta di una ricaduta, ma di una prevista tappa del programma di riabilitazione (anche perché in panchina possono andare solo 7 giocatori). Mercoledì, insomma, sarà di nuovo in gruppo. L'elenco dei convocati: 1 Buffon, 2 Romulo, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Ogbonna, 6 Pogba, 7 Pepe, 8 Marchisio, 9 Morata, 10 Tevez, 11 Coman, 12 Giovinco, 14 Llorente, 19 Bonucci, 20 Padoin, 22 Asamoah, 26 Lichtsteiner, 30 Storari, 33 Evra, 34 Rubinho, 38 Mattiello.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Juventus-Malmoe, partita del primo turno nel gruppo A di Champions League (Juventus Stadium, mertedì ore 20.45):

Juventus (3-5-2): 1 Buffon, 4 Caceres, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 26 Lichtsteiner, 6 Pogba, 8 Marchisio, 22 Asamoah 33 Evra, 10 Tevez, 14 Llorente. (30 Storari 5 Ogbonna, 2 Romulo, 20 Padoin 9 Morata 11 Coman, 12 Giovinco). All.: Allegri.

Malmoe (5-3-2): 25 Olsen; 3 Tinnerholm, 21 Johansson, 4 Helander, 6 Halsti, 32 Konate; 33 Forsberg, 8 Adu, 7 Eriksson; 9 Rosenberg, 24 Thelin. (27 Azinovic, 2 Concha, 18 Hammar, 14 Kroon, 15 Cibicki, 31 Rakip, 26 Mehmeti). All.: Hareide.

Arbitro: Marciniak (Polonia)