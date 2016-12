Champions, il Real batte 3-1 lo Schalke e vola ai quarti

09:28 - Doveva essere un allenamento, visto il 6-1 di Gelsenkirchen, e un allenamento è stato. Il Real, atteso domenica dal clasico con il Barça, ha passeggiato nel ritorno degli ottavi e battuto 3-1 lo Schalke. Ronaldo, a caccia del record di 14 gol segnati in una stagione di Champions, si è fermato a 13: CR7 ha aperto le marcature al 21' e fatto il bis al 74', prima di colpire una traversa e un palo. Di Hoogland (31') e Morata (75') le altre reti.

LA PARTITA

Il match del Bernabeu inizia proprio con il brutto infortunio di Jesé, costretto a lasciare il campo dopo una manciata di minuti a seguito di una dura entrata da dietro di Kolasinac: la diagnosi, rottura del legamento crociato del ginocchio destro, è terribile. La stagione del 21enne attaccante spagnolo finisce purtroppo qui.



Si gioca al piccolo trotto, con lo Schalke che cerca di chiudere gli spazi ai merengues per evitare un’altra goleada. Pur senza strafare il Real trova il gol al 21’: Morata apre per Bale (entrato al posto di Jesé), palla dentro per Ronaldo che, da due passi, batte Farhmann. Morata si divora il 2-0, poi è lo Schalke a trovare il pareggio al 31’ grazie a un destro da fuori di Hoogland: sulla traiettoria c’è Sergio Ramos che devia il pallone e spiazza Casillas. Prima del riposo è Huntelaar a sfiorare il palo con un rasoterra di sinistro. Monologo Real a inizio ripresa. Al 50’ Fahrmann si supera su un colpo di testa a botta sicura di Ronaldo, poi Isco e Bale fanno a gara a chi sbaglia il gol più semplice. Chi non sbaglia è il solito CR7 che, al 74’, si invola verso la porta dello Schalke e trafigge Fahrmann con un destro potentissimo sul primo palo. Per il Pallone d’oro è il gol numero 13 in questa Champions.



La squadra tedesca va in confusione e un minuto dopo il Real cala il tris: Bale lancia in profondità Morata il cui tiro viene respinto da Fahrmann. La palla arriva prima a Ronaldo che, a porta vuota, centra incredibilmente la traversa, poi a Bale che, invece di tirare, serve intelligentemente Morata che insacca da due passi. Ronaldo è incontenibile e all’83’ colpisce il palo con un diagonale di sinistro rinviando di fatto l'appuntamento con il record di reti in Champions. Nel frattempo il portoghese deve accontentarsi di aver superato un mito come Puskas nella classifica dei marcatori di sempre del Real. Ora CR7, a quota 242 gol in sole 5 stagioni, è quarto dietro a Raul (323), Di Stefano (308) e Santillana (290).



Da record è invece Carletto Ancelotti, primo tecnico a raggiungere i quarti della massima competizione europea con cinque squadre diverse. Finisce 3-1: il Real va ai quarti e può iniziare a concentrarsi sulla Liga. Domenica sera al Bernabeu c’è il Clasico contro il Barcellona.



I NUMERI INCREDIBILI DI RONALDO

Raúl: 323 goles en 16 temporadas. Di Stéfano: 308 en 11 temp. Santillana: 290 en 17 temp. Cristiano: 242 en 5 temp. Puskas: 242 en 11 temp.

— Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 18 Marzo 2014

IL TABELLINO

REAL MADRID-SCHALKE 3-1

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Nacho, Ramos (25' st Carvajal), Varane, Coentrao; Illaramendi, Alonso (1' st Casemiro), Isco; Jesé (8' Bale), Morata, Ronaldo. A disp.: Jesus, Pepe, Marcelo, Di Maria. All.: Ancelotti

Schalke 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Hoogland, Howedes (13' st Papadopoulos), Matip, Kolasinac; Ayhan (35' st Annan), Neustadter; Obasi, Meyer, Draxler; Huntelaar (1' st Szalai). A disp.: Hildebrand, Max, Boateng, Goretzka. All.: Keller

Arbitro: Karasev (Rus)

Marcatori: 21' e 29' st Ronaldo, 30' st Morata (R), 32' Hoogland (S)

Ammoniti: Illaramendi (R), Papadopoulos (S)

Espulsi: nessuno