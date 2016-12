Champions: il Napoli pesca l'Athletic Bilbao e giocherà il ritorno in Spagna

14:29 - Che sfortuna per il Napoli nell'urna di Nyon: gli azzurri incontreranno l'Athletic Bilbao nei playoff di Champions League. Questa, però, non è l'unica notizia negativa per Benitez: l'andata si giocherà al San Paolo e il ritorno in Spagna al nuovo San Mames, la tana dei baschi. Sorteggio peggiore non poteva capitare. Tra gli altri accoppiamenti ci sono Standard Liegi-Zenit San Pietroburgo, Besiktas-Arsenal, Copenaghen-Bayer Leverkusen e Lille-Porto.



LE PREMESSE

La gara d'andata fra Napoli e Athletic si giocherà martedì 19 agosto, alle 20.45, al San Paolo. Il ritorno è in programma mercoledì 27, sempre alle 20.45, al San Mames di Bilbao.

IL SORTEGGIO

Besiktas-Arsenal

Standard Liegi-Zenit San Pietroburgo

Copenaghen-Bayer Leverkusen

Lille-Porto

Napoli-Bilbao (and. 19 agosto, rit. 27 agosto)

Slovan Bratislava-Bate Borisov

Steaua Bucarest-Ludogorets

Aalborg-Apoel Nicosia

Salisburgo-Malmo

Maribor-Celtic