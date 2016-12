Champions, il Milan ci crede: "E' solo il primo tempo"

17:19 - La parola d'ordine è crederci. Lo ha detto Seedorf, decisamente soddisfatto per la prova del suo Milan, e lo dicono nel clan rossonero un po' tutti. Servirà una prova maiuscola, pare ovvio, ma quel che si è visto a San Siro, soprattutto nel sontuoso primo tempo, lascia aperta la porta di una speranza. Quel che è certo è che al Vicente Calderon, a metà marzo, il Milan non arriverà già battuto: se la può giocare e se la giocherà.

Nonostante la sconfitta, i rossoneri escono paradossalmente più forti dall'andata degli ottavi di Champions. Hanno acquisito la consapevolezza di poter mettere sul piatto chance che alla vigilia davano loro davvero in pochi. L'Atletico era e resta favorito. Ma non è già qualificato, non ancora almeno. Il Milan di ieri sera è una squadra che può quasi tutto: imprevedibile negli ultimi 30 metri, pericolosa, forse sempre un po' poco equilibrata, ma sicuramente tonica. Se Seedorf riuscirà a far fare al suo gruppo un ulteriore passo in avanti, nel ritorno spagnolo potrebbe davvero accadere di tutto.Intanto il tecnico olandese si accontenta di quel che ha visto e dei complimenti incassati un po' ovunque. L'idea di gioco, sia pure dispendiosa, è interessante. La filosofia è quella giusta. E la squadra lo sta seguendo con fiducia e attenzione. Cresce e cresce ad ogni partita anche se, a questo punto - e lo ha detto lo stesso Seedorf -, servirebbe qualche buon risultato in campionato. Per evitare dispendio nervoso eccessivo e per motivare ancora di più il gruppo. A Madrid non si fidano per niente del Milan e fanno bene. La partita non è finita. Era solo il primo tempo, tutto è ancora possibile.