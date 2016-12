Champions: il Chelsea di Mou nella tana dell'Atletico

14:35 - Il Vicente Calderon ospita la semifinale d'andata di Champions League tra l'Atletico Madrid di Diego Simeone e il Chelsea di José Mourinho. I Blues recuperano Hazard (destinato alla panchina) ma perdono Samuel Eto’o, non convocato per un problema al ginocchio. Tra i Colchoneros, che inseguono una finale di Champions dal 1974, torna al centro dell’attacco Diego Costa che aveva saltato il match di ritorno dei quarti contro il Barcellona per infortunio.

Atletico e Chelsea si presentano all'appuntamento dopo avere realizzato due imprese ai quarti di finale. I Colchoneros hanno eliminato il Barça di Messi e Iniesta, pareggiando 1-1 al Camp Nou e vincendo 1-0 al ritorno. I Blues hanno rimontato l'1-3 di Parigi contro il Psg imponendosi 2-0 nel retour match a Stamford Bridge. Tra i protagonisti più attesi della notte del Calderon c’è sicuramente il portiere belga dell’Atletico, Thibaut Courtois, al centro delle polemiche nei giorni scorsi perché il suo cartellino è di proprietà proprio del Chelsea. Le due squadre si affrontano per la quarta volta in competizioni europee con un bilancio in perfetta parità: una vittoria a testa e un pareggio. Il successo dell'Atletico, però, è decisamente quello più pesante: il 31 agosto 2012 i Colchoneros si imposero infatti 4-1 nella finale di Supercoppa europea strapazzando i londinesi nella finale allo stadio Louis II di Montecarlo. La semifinale di ritorno è in programma a Londra il 30 aprile.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Chelsea:

Atletico Madrid (4-4-2): Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis; Raul Garcia, Gabi, Tiago, Koke; Villa, Diego Costa. All.: Simeone.

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole; Ramires, David Luiz; Schurrle, Oscar, Willian; Torres. All.: Mourinho.

Arbitro: Eriksson (Svezia)