Champions: il caso Xabi Alonso cambia la norma

17:50 - La Uefa avrebbe deciso di annullare la squalifica per doppia ammonizione a partire dai quarti di finale delle prossime competizioni europee. Secondo quanto scrivono i media spagnoli, si tratta di una scelta su cui il Comitato organizzativo stava lavorando già da diverso tempo: il caso Xabi Alonso, che ha saltato la finale contro l'Atletico per il giallo nel ritorno della semifinale contro il Bayern, non ha fatto altro che accelerare il processo. La decisione sarebbe stata presa dietro espressa richiesta dei club e annullerebbe i tanto odiati casi di squalifica per doppia ammonizione nelle gare decisive di Champions. Chissà cosa ne penseranno i tifosi della Juventus, che nel 2003 si videro privati di Pavel Nedved per una beffarda ammonizione nella semifinale contro il Real Madrid. La squalifica costrinse il ceco a saltare l'ultimo atto dell'Old Trafford, che si concluse con la vittoria ai rigori del Milan di Carlo Ancelotti. Una cosa è certa: non si può tornare indietro nel tempo.